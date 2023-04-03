На Закарпатті це намагаються робити у такий спосіб, щоб не нашкодити навколишньому середовищу. Наприклад, аби ненароком не зруйнувати гніздо лелеки. Читайте також Для розмінування Київщини: з Нідерландів до України прибули 11 собак-саперів

Декомунізували радянську зірку, але зберегли гніздо лелеки

Так, у селі Велика Копаня у Виноградівському районі місцеві жителі провели декомунізацію пам'ятної стели. Саме на її вершині лелека звила собі гніздо. Люди не хотіли турбувати і руйнувати помешкання птахи, тому акуратно зуміли декомунізувати радянську зірку, зберігши гніздо лелеки.

Такий вигляд стела мала раніше / Фото з фейсбуку "Декомунізація. Україна."

На опублікованих у соціальних мережах фото видно, що комунальники, замість того щоб демонтувати радянську зірку, що була під ним, вирішили її максимально акуратно зашпаклювати.

У такий спосіб гніздо лелеки залишилося неушкодженим, а стелу прикрасив жовто-синій прапор. Тепер вона остаточно перетворилася на символ незалежної України, де нема місця радянщині.

Радянська стела перетворилася на символ незалежної України / Фото з фейсбуку "Декомунізація. Україна"