Загублена кішка прибігла на голос маленької господині: відео возз'єднання

Дівчинка 2 місяці сумувала та не могла знайти улюблену кішку. Відео їх возз'єднання опублікував батько.

Родина з Мексики понад 2 місяці шукали свою кішку, яку назвали Тіта. Маленька господиня чотирилапої дуже сумувала за нею та сподівалася, що домашня улюблениця повернеться.

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Так одного дня знайомі повідомили, що недалеко від місцевої школи побачили Тіту. Батько, якого звати Хуан Салас, одразу взяв доньку та вирушив перевірити, чи там їх улюблениця.

Згідно з відео, дівчинка стояла біля брами та кричала: "Тіта". На її голос, нявкаючи, відповідала загублена домашня улюблениця. Згодом вона швидко підбігла до маленької господині. Щасливий батько опублікував у соціальних мережах відео возз'єднання з Тіто.

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