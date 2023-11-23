Медики натрапили на живу комаху під час планового обстеження на рак товстої кишки. Це все вдалося зафіксувати на камеру.

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Живу муху, що дзижчить, знайшли в шлунку людини

В штаті Міссурі 63-річний пацієнт пройшов планове обстеження на рак товстої кишки. Під час процедури колоноскопії в товсту кишку пацієнта ввели камеру. Процес проходив без будь-яких ускладнень, поки медична бригада не досягла поперечно-ободової кишки, розташованої у верхній частині товстого кишківника.

Саме там медики натрапили на муху, але як вона туди потрапила, залишається загадкою. Лікарі з Медичної школи Університету Міссурі опублікували в American Journal of Gastroenterology статтю про це незвичайне обстеження.

Цей випадок являє собою дуже рідкісну колоноскопічну знахідку. Залишається загадкою, як неушкоджена муха опинилася в поперечній ободовій кишці,

— йдеться у статті.

При цьому у пацієнта були відсутні будь-які симптоми, й він не уявляє, як комаха могла потрапити в організм. За його словами, він старанно дотримувався передопераційних інструкцій, вживаючи виключно чисту рідину для очищення травного тракту. Увечері перед 24-годинним голодуванням він їв піцу і салат, але не пам'ятає, щоб у їжі була муха.

Медики натрапили на муху, але як вона туди потрапила, залишається "загадкою" / Фото Daily Mail

Як таке взагалі можливо?

Було виявлено, що мухи та їхні личинки заселяють кишківник людини, що призводить до розвитку такого захворювання як кишковий міаз. Цей стан може виникнути, лише якщо людина споживає їжу з вмістом яєць та личинок мух.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), у деяких пацієнтів симптомів немає, але в інших спостерігаються болі в животі, блювота і діарея. Вважається, що міаз найчастіше зустрічається в теплі місяці з квітня до вересня, коли мухи з'являються частіше.