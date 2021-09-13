Йоркширський тер'єр гуляв на гігантському ланцюгу: курйозне відео, що підкорює мережу

Якщо ви завжди хотіли, щоб ваш пес привертав до себе увагу перехожих, придбайте йому подібний аксесуар. Величезний повідок-цеп точно не залишить нікого байдужим.

У власника цього крихітного собаки точно є почуття гумору. Адже він вигулює свого йоркширського тер'єра на величезному повідку.

Актуально 6 способів захистити домашніх улюбленців від бліх: плюси та мінуси

Повідок для вашої безпеки

Відео опублікувала у твітері розважальна група під назвою Fred Schhulttz.

Цей ланцюг – для вашої безпеки, – так вони прокоментували кумедне відео.

На кадрах крихітний песик породи йоркширський тер'єр стоїть зі своїм власником у приміщенні. Поки господар розмовляє з жінкою на рецепції, песик ніяково дивиться, як його знімають на камеру.

Не зафільмувати цей момент було неможливо – адже чоловік тримав песика на величезному ланцюгу. Однак помітно, що аксесуар є досить легким і не заважає собаці.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе

Це кумедне відео переглянули вже понад пів мільйона людей. Подивіться його і ви.

Тер'єр на величезному повідку: курйозне відео