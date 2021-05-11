Ймовірні причини надмірного линяння домашніх тварин

Для більшості тварин линяння – це звичний процес, адже коли волоски перестають рости, вони випадають. Однак низка факторів може спровокувати надмірну втрату шерсті.

На кількість линяння також впливає порода, вік та загальний стан здоров’я тварини. Як правило, сезон линьки припадає на весну. Проте собаки, які мають підшерстя, зокрема, німецькі вівчарки та хаскі, линяють двічі на рік.

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Ймовірні причини надмірного линяння

Через цю різницю серед порід немає реальної відповіді щодо того, що вважається ненормальним линянням. Тому ви повинні знати власні особливості вашого вихованця.

Однак, якщо ви помітили нову линьку, яка здається вам незвичною, це може бути наслідком стресу, неправильного харчування або медичних проблем. Можливо, ваша тварина пережила травму, або ж ви змінили її раціон, догляд чи якісь інші процедури.



Линяння – звична процедура у тварин / Фото howstuffworks

Надмірне линяння, яке призводить до лисин або подразнення шкіри, може означати, що у вашого вихованця є алергія, або ж це наслідок бліх, вошей чи кліщів. Причиною також можуть й менш очевидні стани, зокрема:

грибкові або бактеріальні інфекції;

захворювання нирок, печінки, щитовидної або надниркових залоз;

надмірне облизування;

рак;

імунні захворювання.

Якщо ви самостійно не можете цього зрозуміти, поговоріть зі своїм ветеринаром, який допоможе вам визначити причину линяння.

Як контролювати линяння

Більшість линьки є нормальними і легко контролюються за допомогою регулярного догляду. Існують шампуні, які допоможуть зменшити випадання шерсті або заспокоїти подразнену шкіру. Також потрібно використовувати правильні інструменти в залежності від довжини шерсті вихованця.

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Використовуйте правильні інструменти для догляду за шерстю / Фото unsplash

Проблеми, пов’язані з дієтою, часто можна вирішити, перейшовши на високоякісну їжу, яка містить належний баланс поживних речовин. Але якщо ви не хочете цього робити, можна скористатися спеціальними добавками до основного раціону.

Звісно, повністю уникнути линяння ви не зможете, адже цей процес закладений природою.