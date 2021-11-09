Їздить верхи: як котик і кінь стали кращими друзями – неймовірні фото

Ця дружба здатна вразити навіть тих, хто байдужий до тварин. Дізнайтеся, як кіт потоваришував із конем і навіть почав їздити верхи.

Чи бачили ви двох настільки різних друзів? Кінь Чампі та кіт Моріс стали настільки близькими, що й дня не можуть прожити один без одного.

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Власниця тварин, американка Дженіфер Бойл, створила для них акаунт в інстаграмі. Котик та кінь швидко стали зірками й мають понад 40 тисяч підписників.



Кіт Моріс навчився їздити на коні / Фото з інстаграму champy_and_morris

Котика взяли в притулку

Чампі та Моріс познайомилися у 2013 році, коли Дженіфер взяла котика із притулку. Жінка не знає, чи бував кіт на вулиці раніше. Вона випустила котика на ганок, щоб той почав звикати до нового дому. І тоді сталася зустріч Моріса та Чампі.

Відтоді вони стали найкращими друзями. Їм подобається проводити час разом, – розповідає власниця тварин.



Кота Моріса усиновили 9 років тому / Фото з інстаграму champy_and_morris

Кіт обожнює їздити верхи

Із часом кіт Моріс навчився застрибувати на спину Чампі. Кінь зовсім не був проти: навпаки, він радісно вітає Моріса та катає його.

Кіт їздить верхи: дивіться відео

Спершу Дженіфер думала, що це – випадковість, але кіт почав їздити на коні все частіше.

Я думаю, що Моріс насправді відпрацював більше годин їзди, ніж я, – розповідає жінка.

Котик та кінь товаришують вже 9 років. І увесь цей час Моріс їздить верхи.

Кіт та кінь у геловінських костюмах: дивіться відео

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Друзі проводять разом кожен день. Моріс часто сидить у конюшні, і навіть п'є воду не з власної миски, а з поїлки для коня.



Кіт та кінь стали нерозлучними / Фото з інстаграму champy_and_morris

Кінь та кіт навіть допомагають одне одному доглядати за шубкою. Чампі й Моріс мають неймовірний зв'язок і часто радують підписників чудовими спільними фото.

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Кінь товаришує з конем: дивіться більше фото / Фото з інстаграму champy_and_morris