Їздить на мотоциклі та резервує столик: чим в Лондоні відомий собака Дієго

Карлос да Сілва разом зі своїм німецьким догом Дієго живе у Лондоні. Чоловік розповів, що його улюбленця знає майже все місто.

Собака важить майже сто кілограмів та має чорно-біле забарвлення, що робить його схожим на корівку.

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Попри це Дієго дуже любить увагу, тому радо ходить з господарем на роботу, у ресторани та навіть у мотоклуб.

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"Коли ми збираємось до якогось закладу, для нас на столі залишають табличку з написом: "Цей стіл зарезервований для Дієго та його людини". У Східному Лондоні мого пса знають майже всі. Якщо ви гуляєте з німецьким догом, багато перехожих хочуть підійти, поспілкуватися або сфотографуватися", – повідомив Карлос да Сілва.

Дивіться фото з інстаграму Дієго:

Чоловік зізнався, що 17 років вмовляв дружину завести собаку. Усе через те, що у неї був страх щодо схожих порід. Проте Дієго все змінив.

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"Думаю, що зараз, якби я попросив дружину вибрати між мною та Дієго, вона б залишила Дієго", – пожартував Карлос.

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