Кішки роблять наше життя цікавішим та щасливішим. Тож це свято – чудова нагода показати своєму пухнастику, як ви його любите і подарувати щось приємне. Pets 24 розповідає про історію Дня кота та як можна порадувати "хвостика".
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Історія свята
Європейський день кота з'явився 1992 року. Його ініціатором стала італійська журналістка Клаудія Анжелетті, яка працювала в журналі Tuttogatto. За часів інквізиції кішок та котів (особливо чорного кольору) активно винищували, вважаючи їх помічниками злих сил, піднебесних духів злоби, що мешкають в повітрі.
Тож ідея журналістки-ініціатора запровадити для вшанування цих тваринок окремий день знайшла відгук не тільки у активістів та зоозахисників, але сподобалася й ширшій аудиторії. Адже Італія є домом для більш ніж 2,5 мільйона бродячих кішок, з основними ареалами проживання у Римі, Турині, Неаполі та Мілані.
На підтримку Дня кота в Італії почали організовувати численні дискусії, конференції, зокрема фотовиставки, збори коштів, щоб допомогти бродячим котам та кішкам. Потім ідея стала поширюватися й іншими європейськими країнами.
17 лютого – День кота / Фото UnSplash
Чому 17 лютого? Клаудія обрала його із двох причин. По-перше, по зодіаку цей день під заступництвом Водолія – це дуже волелюбний і мінливий знак, який ідеально підходить під котячий характер. По-друге, відіграла роль символіка числа, яку можна було трактувати як одне життя сім разів.
Тож і вирішили зробити 17 лютого свято День кота. Цю дату відзначають європейські власники кішок. Існують також й інші дати свят на честь милих "хвостиків". Основна – Міжнародний день кішок 8 серпня, заснований з ініціативи Фонду захисту тварин Америки.
Як порадувати своїх пухнастиків
Чотирилапі пухнастики приносять в наше життя радість, ласку та тепло, тому, якщо не тішите улюбленця у звичайні дні, зробіть це сьогодні. Є кілька варіантів, як цікаво відзначити День кота:
- якщо у вас є кіт, побалуйте його чимось смачненьким або купіть йому улюблені ласощі;
- подаруйте коту подарунок – у всіх "хвостиків" різні переваги, але нова іграшка ніколи не буде зайвою;
- можна організувати вечірку, запросивши друзів свого улюбленця;
- пожертвуйте в День кота гроші для притулку – зробіть щасливими ще кілька пухнастиків. Якщо такий притулок є недалеко від вас, можна самому віднести туди корм або іграшки для котиків і пограти з ними чи попрацювати трохи волонтером.
Якщо ж у вас немає кота, то саме в цей день найкраще взяти його з притулку. Повірте, сім'я і дім стануть найкращим подарунком для тварини. Натомість на вас чекає винагорода – котяча ласка, тепло і муркотіння.