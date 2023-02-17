Кішки роблять наше життя цікавішим та щасливішим. Тож це свято – чудова нагода показати своєму пухнастику, як ви його любите і подарувати щось приємне. Pets 24 розповідає про історію Дня кота та як можна порадувати "хвостика".

Читайте також Британська золотиста шиншила: особливості породи та найпопулярніші міфи про догляд за нею

Історія свята

Європейський день кота з'явився 1992 року. Його ініціатором стала італійська журналістка Клаудія Анжелетті, яка працювала в журналі Tuttogatto. За часів інквізиції кішок та котів (особливо чорного кольору) активно винищували, вважаючи їх помічниками злих сил, піднебесних духів злоби, що мешкають в повітрі.

Тож ідея журналістки-ініціатора запровадити для вшанування цих тваринок окремий день знайшла відгук не тільки у активістів та зоозахисників, але сподобалася й ширшій аудиторії. Адже Італія є домом для більш ніж 2,5 мільйона бродячих кішок, з основними ареалами проживання у Римі, Турині, Неаполі та Мілані.

На підтримку Дня кота в Італії почали організовувати численні дискусії, конференції, зокрема фотовиставки, збори коштів, щоб допомогти бродячим котам та кішкам. Потім ідея стала поширюватися й іншими європейськими країнами.

17 лютого – День кота / Фото UnSplash

Чому 17 лютого? Клаудія обрала його із двох причин. По-перше, по зодіаку цей день під заступництвом Водолія – це дуже волелюбний і мінливий знак, який ідеально підходить під котячий характер. По-друге, відіграла роль символіка числа, яку можна було трактувати як одне життя сім разів.

Тож і вирішили зробити 17 лютого свято День кота. Цю дату відзначають європейські власники кішок. Існують також й інші дати свят на честь милих "хвостиків". Основна – Міжнародний день кішок 8 серпня, заснований з ініціативи Фонду захисту тварин Америки.

Як порадувати своїх пухнастиків