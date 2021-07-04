Заборонити утримувати свійських тварин у клітках: ЄС може внести зміни з 2027 року

Активісти зібрали понад мільйон підписів для того, щоб фермерів зобов'язали відмовитися від кліток для свійських тварин. Єврокомісія може ввести заборону вже з 2027 року.

Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес 30 червня заявила, що пропозиції щодо відповідного проєкту закону щодо заборони внесуть вже до кінця 2023 року.

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У ЄС хочуть заборонити утримувати свійських тварин у клітках

Таким чином Єврокомісія відреагувала на кампанію "End the Cage Age" ("Покінчити з ерою кліток"), яка й зібрала підписи щодо заборони.

Це історичний день щодо добробуту тварин у ЄС,

– написала Кіріакідес.

Вона також додала, що до кінця 2023 року внесуть пропозиції з поступового припинення використання кліток для мільйонів сільськогосподарських тварин.

Варто відзначити, що Європарламент зобов'язаний розглядати громадянські ініціативи, які за рік збирають щонайменше мільйон підписів громадян ЄС у 7 країнах Євросоюзу.

Єврокомісія зможе запропонувати посилити захист свійських тварин. Про зміни правил утримання тварин мають домовитись Європарламент та 27 урядів країн-членів ЄС.

Кого стосуватимуться заборони

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У Євросоюзі діють заборони щодо захисту тварин, зокрема для курей, які несуть яйця, телят та свиней. Активісти хочуть запровадити правила також щодо:

кроликів,

молодих курей,

перепілок,

качок та гусей.

Як планують допомогти фермерам

Єврокомісарка зазначила – щоб уникнути нечесної конкуренції, норми для захисту тварин повинні бути прописані також у торговельних договорах ЄС.

Єврокомісія обіцяє підтримати фермерів, спрямувавши кошти, виділені на аграрну політику ЄС.

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