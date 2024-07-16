Лежав й не ворушився: єнот проник у гараж й об'ївся так, що втекти вже не зміг – курйозне фото
Джерело:Reddit
Єнот проник в гараж й настільки об'ївся знайденими харчами, що не знайшов у собі сили втекти на вулицю. Він просто розлігся на спину, й не навіть не поворухнувся. Саме у такому стані його спіймали на гарячому.
Курйозну фотографію на одному з форумів у Reddit опублікував користувач з ніком Zerrish. Користувачі мережі почали навперебій жартувати та сміятися, ділячись враженнями від побаченого на світлині.
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Єнот так об'ївся, що не зміг втекти
На опублікованій світлині можна побачити, як оточена різноманітними закусками тварина лежить на спині, потрапивши у пастку під стелажем.
Єнот вдерся в гараж мого брата, з'їв тонну закусок і в процесі так розтовстів, що застряг під стелажем,
— вказав автор у дописі.
Єнот не зміг втекти з "місця злочину" / Фото Reddit
Користувачі мережі почали навперебій жартувати й ділиться враженнями від побаченого. Ось декілька коментарів, які залишили:
- "Він скоро схудне й звільниться з полону";
- "Матір Божа, це так смішно. Подивіться на цього маленького виродка";
- "Мені здається, що "маленьким" якраз його і не назвеш тепер";
- "Ніхто не хоче зізнатися, що з'їв дев'ять банок пельменів;
- "Якщо він не вислизне, доведеться вичавлювати, як зубну пасту з тюбика".