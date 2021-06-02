4 роки у притулку, а тепер – єдина шукачка бомб у Британії: історія стафорда Роксі

Собака Роксі була однією із задіяних для пошуку небезпечних предметів на весіллі принцеси Беатріс і похороні принца Філіпа. Хоча перед тим вона 4 роки провела у притулку, оскільки нікому не була потрібною.

Наразі Роксі – перша і єдина собака породи стафорд, яка працює як шукач вибухівки. Усього їй 5 років, більшість з яких вона провела у притулку.

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Роксі – врятована собака

Її врятували співробітники Королівського товариства із захисту тварин у 2017 році. Прихистили її у тваринному центрі у місті Сомерсет. Довгі роки собака провела у притулку, доки на її характер і лагідну вдачу не звернула увагу поліцейська.

Камілла Картер, незважаючи на те, що стафорди – зовсім не поширені собаки у лавах поліцейських, взяла її до себе і відправилася на тренування.



Роксі і хазяйка Камілла / Фото SWNS

Вона працювала спеціалісткою з розшуку у підрозділі поліції Гемпширу та Темзи. Разом із Роксі вона пройшла спеціальне кінологічне навчання.

Роксі, попри стереотипи, показала себе чудовим собакою-пошуковиком. Вона відпрацювала усі завдання на відмінно і поповнила кінологічні ряди. Відтак стала першим стафордом, яка шукає вибухівки.

Я впевнена, що вона народилася для цього, я не могла уявити, що вона робитиме щось інше,

– розповіла Камілла.



Роксі стала знаменитістю /Фото SWNS

Роксі залучали для пошуку небезпечних предметів на весіллі принцеси Беатріс та на похороні принца Філіпа. Хазяйка розповідає: вона стала суперзіркою, яку у відділку усі люблять. Стафорд є дуже розумною, систематичною і чемною.

До слова На Львівщині дресирують собак для прикордонників з усієї країни

Які собаки найчастіше стають пошуковими

Як розповідають кінологи, далеко не кожну собаку можна надресирувати. Є два важливі критерії: порода і темперамент.

Щодо першого, то переважно тренують собак службових порід: німецьких та бельгійських вівчарок.

Також кінологи працюють з мисливськими породами: лабрадорами й спанієлями.

Мисливські породи від природи наділені здібностями до пошуку.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.