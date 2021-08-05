Вперше в історії: у японському заповіднику зграю мавп очолила самиця

У заповіднику Такасакіяма на острові Кюсю, що в Японії, стався безпрецедентний випадок. Вперше за 70-річну історію закладу самиця стала головною серед макак.

Зграя налічує 677 особин. І тепер усі ці тварини підкорюються самиці на прізвисько Якей.

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Якей почала свій шлях до вершини ще у квітні цього року. Тоді вона напала на власну матір, щоб стати альфа-самицею серед інших самок. Більшість мавп зупинилися б на цьому, але Якей хотіла більшого.

10-кілограмова тварина кинула виклик головному самцю зграї, 31-річному Санчу. Санчу "очолював" лави макак у зоопарку протягом 5 років.

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За 70 років історії заповідника там ще жодного разу не було самиці, яка б очолювала зграю.

Відтоді Якей лазить по деревах і трясе їх, що є вираженням сили й дуже рідкісною поведінкою самиць, – розповів Сатоші Кімото, гід з Такасакіями.

Також 9-річна Якей ходить з піднятим хвостом, що незвично для самиць.

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