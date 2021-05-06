Японський художник робить фігурки з кумедних фото тварин: виходить дуже смішно

Художник та скульптор на ім'я Мітіссай має незвичне хобі. Він шукає курйозні фотографії домашніх тварин і перетворює їх на крихітні скульптури.

Мітіссай точно знає, як покращити людям настрій. У його інстаграмі можна побачити крихітні, майже ювелірні фігурки котів, собак, птахів.

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Але уся "сіль" криється в тому, що ці фігурки зроблені на основі курйозних та чудернацьких фото. Тільки погляньте на ці смішні "шедеври".

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Колаж 24 каналу / Фото instagram / @meetissai417

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Колаж 24 каналу / Фото instagram / @meetissai417