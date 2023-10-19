Тож слід знати перелік продуктів, якими можна побалувати собаку з користю для його здоров'я, а також ті, які слід виключити з раціону вихованця. Поради ветеринарів – далі у матеріалі!

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Яку "людську" їжу можна собакам?

Рослинна їжа

Фахівці рекомендують включати певні овочі в раціон вашої собаки, щоб сприяти загальному здоров'ю та гарному самопочуттю. Вважається, що морква, яблука, чорниця, огірки, зелена квасоля та кавуни є безпечними варіантами для споживання собаками. Ці фрукти та овочі наповнені основними вітамінами, які підтримують імунну систему та сприяють здоров'ю шкіри та шерсті.

Наприклад, морква, яблука та кавуни багаті на вітаміни А та С, а огірки та стручкова квасоля забезпечують вітамін К. З іншого боку, чорниця є цінним джерелом антиоксидантів, які, як було показано, борються з віковими змінами в організмі. собаки.

Окрім своїх поживних переваг, певні овочі пропонують додаткові переваги. Морква може допомогти запобігти утворенню зубного каменю, що робить її цінним доповненням до догляду за зубами вашого вихованця. Огірки можуть послужити смачним ласощами для собак, які борються з ожирінням. Нарешті, клітковина, що міститься в чорниці та яблуках, може позитивно впливати на роботу травної системи.

Злаки

Білий рис, відварений без приправ і солі, може бути корисним доповненням до раціону собаки, особливо для тих, хто має розлад травлення. Цей добре засвоюваний продукт може допомогти впоратися з діареєю. З усім тим, важливо відзначити, що білий рис може підвищити рівень цукру в крові, тому собаки з діабетом повинні споживати його в помірних кількостях.

У невеликих кількостях арахісова олія загалом безпечна для собак, якщо в ній немає цукру чи інших підсолоджувачів. Він багатий основними вітамінами, такими як E, B і B3, а також корисними жирами та білком. Однак дуже важливо переконатися, що арахісова олія не містить ксиліту, підсолоджувача, токсичного для собак.

Яку людську їжу можна їсти собакам, а яку слід виключити / Фото UnSplash

Експерти також пролили світло на потенційні ласощі для ваших домашніх тварин. Було виявлено, що попкорн без солі, олії та цукру можна вважати безпечною стравою для собак. Цей продукт багатий на магній, фосфор і цинк, які дуже важливі для здоров'я собаки. Однак власникам домашніх тварин важливо бути обережними та запобігати випадковому потраплянню нерозкритих ядер попкорну в миску собаки, оскільки це створює потенційну небезпеку задухи.

Продукти тваринного походження

З продуктів тваринного походження експерти радять запропонувати собаці рибу, креветки, курку, нежирну свинину та індичку. Усі ці продукти містять багато білка і часто входять до складу комерційних кормів. Вітамін B, на який багаті креветки, сприяє гарному кровообігу і здоров'ю травної системи.

Експерти нагадують, що всі ці продукти мають бути термічно оброблені (через небезпеку зараження кишковою паличкою або сальмонелою), не містити солі, спецій та інших добавок, а зі свинини та індички необхідно видалити весь жир, оскільки його надлишок може спровокувати панкреатит та інші запальні реакції в організмі собаки.

Які продукти небезпечні для собак?

Серед небезпечних для собак продуктів названо:

авокадо через вміст токсичного для улюбленців персина,

вишню (ціаніди),

шоколад (метилксантини),

цитрусові (лимонна кислота),

цибулю,

часник (сіркоорганічні сполуки),

родзинки,

кориця.

Експерти застерігають власників домашніх тварин не годувати своїх собак кокосом та продуктами з нього. Споживання цих продуктів може призвести до розладів травлення, що потенційно може призвести до розладу шлунку. А горіхи макадамії, відомі своєю токсичністю, викликають м’язову слабкість, блювоту, млявість і гіпертермію у собак.

Цукор і сіль теж токсичні для собаки і мають бути повністю виключені з харчування вихованця. Тому не рекомендується підгодовувати тварину шинкою і беконом з високим вмістом солі та морозивом через лактозу і цукор. Банани слід обмежити з тієї ж причини.