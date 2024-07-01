Колиска біорізноманіття: на якому континенті Землі мешкає найбільше видів тварин

Вчені каталогізували понад мільйон видів тварин у всьому світі, і ще незліченна кількість видів чекає на відкриття та класифікацію. Ці види мешкають на всіх шести континентах Землі, проте ніхто й не задумувався на якому з них живе найбільше видів тварин.

За словами Вітора П'яченціні з Федерального університету Мату-Гросу показав, що за останні два десятиліття вчені успішно відкрили, назвали та каталогізували значну кількість нових видів. Попри ці досягнення, дослідження в цій галузі тривають. П'яченціні підкреслив, що на різноманітність навіть найбільших тварин впливають найдрібніші фактори.

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Гаряча точка біорізноманіття

Вчені використовують наявні дані для складання карт глобального поширення видів тварин. Наприкінці 1980-х років було введено термін "гаряча точка біорізноманіття" для позначення регіонів з надзвичайно великою кількістю видів відносно їхньої географічної території.

Наразі у світі налічується 36 визнаних "гарячих точок" біорізноманіття, переважно розташованих на континентах, що перетинають екватор, де клімат, як правило, вологіший і тепліший. Причина такого явища пов'язана не тільки з самими тваринами, а й з рослинами.

Якщо в якомусь місці існує велике розмаїття рослин, то іншим живим організмам, які залежать від цих рослин, буде легше стати більш численними,

– пояснює Барнабас Дару зі Стенфорду.

Хоча рослини здатні процвітати в різних умовах, вони демонструють найвищі показники виживання в регіонах з теплим і вологим кліматом. Тепле повітря сприяє підтримці необхідного рівня вологості, що має вирішальне значення для здоров'я рослин. Крім того, тепло підтримує активність різних мікроорганізмів, особливо тих, що беруть участь у розкладанні органічних речовин, тим самим підвищуючи доступність поживних речовин для рослин.

За словами П'яченціні свою роль у біорізноманітті видів відіграють й інші чинники. Щоб на континенті мешкало дуже багато різних видів тварин, там має бути не тільки тропічний клімат, а й різноманітне середовище проживання.

На якому континенті мешкає найбільше видів тварин?

Згідно з науковим консенсусом і наявними даними, Південна Америка визнана континентом з найбільшою кількістю видів тварин на Землі. Унікальне поєднання сприятливих умов регіону підтримує виняткове біорізноманіття.

Вчені висловлюють занепокоєння, що багате біорізноманіття Південної Америки знаходиться під загрозою. Експерти припускають, що багатьом видам тварин у регіоні загрожує вимирання через зміну клімату та людську діяльність, що порушує природні екосистеми.