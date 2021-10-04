Якого найрідкіснішого птаха знайшли в Бразилії: унікальне відео

Рідкісного птаха червоногорлу танагру зняли на відео у Бразилії. Природоохоронці стверджують, що цього виду залишилося від 30 до 200 істот.

Природоохоронна організація Brazil Birding Experts змогла зняти відео гнізда птахів. У ролику видно, що там було 6 маленьких пташенят, яких годували 3 дорослих. Експерти зазначають, що, ймовірно, старші особини допомагали іншим виховувати малечу.

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"Ми все ще мало знаємо про цю маленьку пташку. Ми не знаємо, чому її популяція так швидко скоротилася, окрім як через знищення природного місця мешкання", – розповів координатор бразильської програми Американського товариства збереження птахів Беннет Генесі.

Дивіться відео з рідкісним птахом:

Що відомо про червоногорлу танагру

Цей вид птахів населяє Атлантичні ліси – регіон Південної Америки, що мають величезне біорізноманіття. Ще на початку XVII століття його площа оцінювалась у 1 – 1,5 мільярда гектарів, але на 2000 рік скоротилася майже на 90% через активне вирубування дерев.

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Птах з відео живе в Атлантичному лісі в дуже обмеженому ареалі площею 31 квадратний кілометр. Міжнародний союз охорони природи надав птахові статус виду на межі повного зникнення.

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