Справжній гігант, але всього боїться: який вигляд має найвищий у світі пес

Трирічний пес Кевін офіційно визнаний найвищим собакою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса. Його ріст складає 96 сантиметрів.

Власниця здорованя розповідає, що песик дуже швидко ріс й всі члени родини були впевнені, що він стане рекордсменом. Але, попри свої розміри, у нього також є страхи.

Може зацікавити Унікальні для Землі: на планеті лише одні тварини кличуть інших на ім'я, подібно до людей

Кевін найвищий пес у світі

Домашній улюбленець разом зі своєю родиною, Трейсі, Роджером, Олександром та Еві Вулф, живе в містечку Західний Де-Мойн (Айова, США).

Несподівано для всіх сім'я Вульфів поповнилася новим членом сім'ї, коли друг запропонував їм цуценя дога. Попри те, що вони не планували заводити ще одного домашнього улюбленця після втрати попереднього, сім'я не змогла встояти перед можливістю взяти чарівне цуценя до себе додому.



Трирічний пес Кевін офіційно визнаний найвищим собакою у світі / Фото Guinness World Records

Відсилаючись до улюбленої різдвяної комедії "Сам удома", майбутній велетень був названий на честь головного героя фільму, восьмирічного Кевіна, який успішно захищає свій будинок від грабіжників.

Власниця здорованя, Трейсі, розповідає, що песик дуже швидко ріс й всі члени родини були впевнені, що він стане рекордсменом.

Насправді це лагідний гігант – боїться більшості речей, зокрема вакууму. Не підходить до нього, буде стрибати й вириватися, щоб втекти,

— каже жінка.

Кевін оселився в галасливій родині, де живуть 3 собаки, 4 котячі друзі та різноманітні домашні тварини: кури, кози та коні. Лагідний велетень, якого через його дивовижні розміри прозвали "Великий Кев", часто заспокоює своїх менших товаришів, опускаючись до їхнього рівня з добротою та турботою.



Пес Кевін насправді дуже делікатний / Фото Guinness World Records

За словами Трейсі, вся сім'я обожнює рекордсмена, але 12-річний Олександр має з ним особливо сильний зв'язок. Вони були друзями з самого початку, й багато вечорів провели разом на дивані.

До слова, в Амстердамі з'явився перший у світі поліцейський кіт, який гарантує безпеку мешканців та гостей міста. Пухнастий, на прізвисько Німіс, швидко завоював серця як туристів, так і поліцейських.