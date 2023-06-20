Одне дослідження, проведене ще 2003 року, показало, що вагітні жінки приваблюють більшу кількість комарів, ніж невагітні.

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Привабливість вагітних жінок для комарів досліджували в приміській зоні в Нью-Халфа, східний Судан. Протягом 20 ночей 9 вагітних і 9 невагітних жінок спали просто неба.

Виявилося, що кожна вагітна жінка приваблювала значно більше комах, ніж кожна невагітна жінка.

Вчені припускають, що вагітні жінки можуть виділяти більше вуглекислого газу під час дихання і мають вищу температуру тіла.

Що ще приваблює комарів?

Дихання і запах тіла

Під час видиху ми виділяємо вуглекислий газ, залишаючи привабливий для комахи слід. Так, певні сполуки, присутні на шкірі людини, можуть видатися для комах "смачними". Так само деякі бактерії на шкірі, що впливають на її запах, можуть привертати кровопивць.

Алкоголь

Експеримент 2002 року показав, що комарів більше приваблюють люди напідпитку. Навіть трохи пива зроблять вас смачнішими для комарів.

Тепло

У дослідженні 2017 року говориться, що комарі будуть рухатися до джерел тепла, незалежно від їх розміру.

Колір

Комарів більше приваблюють чорні предмети. Тобто варто уникати темного одягу, щоб на вас активно не летіли комахи.