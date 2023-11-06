Які тварини насправді можуть упізнати себе в дзеркалі: відповідь здивує кожного

Люди щодня дивляться на свої відображення в дзеркалах, але ми не єдині жителі Землі, які впізнають себе в ньому. Понад 50 років тому вчені заглибилися в сферу самовпізнавання тварин у дзеркалах.

Однак, результати цього дослідження показали, що лише кілька видів успішно подолали випробування відбивною поверхнею. Які саме – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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Які тварини можуть упізнати себе в дзеркалі?

У дослідженні, проведеному в 1970 році, дослідники почали пошуки, щоб визначити здатність тварин ідентифікувати себе в дзеркалі. Протягом кількох десятиліть було проведено численні експерименти, не обмежуючись виключно приматами, щоб розгадати наявність самосвідомості у різних видів. Основною метою цих досліджень було розпізнати ознаки, які вказують на розуміння твариною свого відображення в дзеркалі. Дивно, але лише кілька обраних тварин продемонстрували здатність розпізнавати себе таким чином.

Понад півстоліття тому вчені провели експеримент із шимпанзе, під час якого приматів занурили у сон і розфарбували обличчя червоною фарбою. Прокинувшись і побачивши своє відображення в дзеркалі, шимпанзе прискіпливо оглянули червоні плями на своїх обличчях.

Це спостереження змусило вчених зробити висновок, що цей конкретний вид приматів, ймовірно, володіє самосвідомістю, коли стикається з відбивною поверхнею. Ці тести широко вважаються переконливим доказом наявності дзеркальної самосвідомості у тварин.

Шимпанзе можуть бачити себе у дзеркалі / Фото UnSplash

В 1973 році дослідники виявили, що орангутанги теж володіють здатністю впізнавати себе в дзеркалі. Спираючись на це відкриття, наступний експеримент 1994 року за участю карликових шимпанзе, широко відомих як бонобо, ще більше продемонстрував важливість дзеркала для того, щоб примати могли розглядати та досліджувати частини свого тіла, які інакше залишалися б прихованими.

Багато видів мавп сприймають своє відображення в дзеркалі, як іншу тварину, хоча деякі дослідження показують, що після тривалих тренувань примати можуть почати впізнавати себе в дзеркалі,

– кажуть вчені.

Хоча критики подібних експериментів, під час яких використовуються тренування для розпізнавання себе тваринами, вважають, що така поведінка не є хорошим доказом наявності самосвідомості.

Точно можуть впізнати себе в дзеркалі азійські слони

Згідно з останніми даними, азійські слони тепер визнані здатними точно сприймати власні відображення в дзеркалі, утвердившись як єдиний наземний ссавець, який демонструє самосвідомість. Також нові дані свідчать про те, що серед морських видів дельфіни теж мають здатність сприймати власні відображення в дзеркалі.

Азійські слони визнані здатними точно сприймати власні відображення в дзеркалі / Фото UnSplash

Хто ще ймовірно бачить себе у дзеркалі?

У 2008 році вчені зробили новаторське відкриття, коли провели дослідження на різних видах птахів, у тому числі на сороках. Це дослідження знаменує собою перший випадок, коли докази дзеркальної самосвідомості були знайдені у не ссавців. Примітно, що нелетючі птахи, такі як пінгвіни Аделі, також демонстрували подібні ознаки торік.

Дослідники знайшли переконливі докази того, що навіть тварини нижчого рівня мають певний рівень самосвідомості. 8 років тому вчені натрапили на мурах, які проявляли ознаки самосвідомості. Під час експериментів ці комахи намагалися позбутися від плям фарби на голові за допомогою дзеркала. Тож ця поведінка кидає виклик упередженим уявленням про когнітивні здібності нижчих тварин.

Кілька років тому спостереження показало, що такі морські організми як скати, схоже, уважно оглядають поверхню свого тіла при відображенні у дзеркалі. Однак, важливо зазначити, що переконливі докази, які підтверджують їх здатність впізнавати себе в дзеркалі, ще не встановлені.