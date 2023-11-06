Що відомо?

Значна кількість коал, які постраждали від травм, були доставлені до ветеринарної лікарні Сіднейського університету. Жахливий стан тварин пояснюється вторгненням житлової забудови в їхнє природне середовище існування.

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Будівельна діяльність призвела до серйозного порушення важливих середовищ існування та міграційних коридорів, що створює значну загрозу для добробуту цього виду. Також собаки місцевих жителів атакують коал.

Австралійські вчені висловили тривожне занепокоєння, прогнозуючи повне зникнення коал до 2050 року, якщо не вжити негайних заходів. Щоб зберегти виживання цього знакового виду, сьогодні докладаються чималі зусилля.

Коали надзвичайно територіальні, тому їм потрібен простір для життя та розмноження. Вирубка лісів для забудови також негативно відзначається на існуванні коал,

– каже Стеф Керрік.

Ветеринари також розповідають, що ці істоти часто втрачають орієнтацію та стикаються з численними небезпеками. Так, статистичні дані показують, що 10% популяції коал стали жертвами смертельних автомобільних аварій лише у 2023 році. На жаль, жодній із цих тварин не вдалося вижити в цих прикрих інцидентах.

Їхня точна кількість невідома, але десятки тисяч загинули під час періоду інтенсивних лісових пожеж у 2019 – 2020 роках. У лютому 2022 року їх занесли до списку таких, що перебувають під загрозою зникнення.

Вид коали потрапив під загрозу зникнення / Фото UnSplash

Майбутнє коал зараз на вирішальному етапі, оскільки австралійський уряд переживає хвилю кадрових змін. У найближчі місяці будуть прийняті ключові рішення, які матимуть далекосяжні наслідки для збереження цього знакового виду. Влада повинна переглянути плани забудови та змінити правила, щоб зберегти місцевість для цих тварин.

Коали: коротко

Коали живуть лише в східній Австралії, уздовж узбережжя Квінсленда, Нового Південного Уельсу, Південної Австралії та Вікторії.

Населяючи евкаліптові ліси, було помічено, що коали живуть переважно на деревах протягом усього свого життя. Ці деревні істоти володіють унікальною харчовою поведінкою, ретельно подрібнюючи листя зубами і зберігаючи отриману масу в щоках. Дивно, але одна коала може з'їсти до одного кілограма листя на день.

Коали проводять значну частину свого дня в глибокій дрімоті, а тривалість сну досягає 20 – 21 годину. Однак, із настанням ночі ці істоти виходять зі стану спокою та починають пошуки прожитку, старанно лазячи по гілках у пошуках їжі. Навіть, якщо коала не спить, то годинами сидить нерухомо на одному місці.

Тривалість сну коал складає приблизно 20 годин в добу / Фото UnSplash

Ці тварини спускаються з дерев на землю лише для того, щоб перелізти на інше дерево. На відміну від лінивців, коали відомі своєю жвавістю та енергійністю. Їхню здатність швидко оцінювати загрози та шукати притулку на найближчому дереві оцінюють як чудову адаптацію для виживання.

Крім того, нещодавні дослідження виявили ще один дивовижний аспект їх здібностей – коали можуть плавати.

Птахи Акікікі також перебувають на межі зникнення

Акікікі, невеликий сірий птах, що походить з Гаваїв, наразі перебуває на межі зникнення. Оскільки в дикій природі залишилося лише 5 особин, майбутнє маленького птаха висить на волосині.

Якщо не вжити негайних і ефективних заходів збереження, Акікікі зіткнеться з неминучою загрозою повного зникнення з лиця Землі протягом найближчих місяців.