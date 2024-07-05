Тварини навчилися імітувати людську мову: що кажуть балакучі кити, качка і слон – показали відео

Розмаїття дикої природи вражає уяву. Хоча було встановлено, що деякі тварини мають здатність імітувати різні звуки, нові знахідки показують, що деякі види розвинули цю навичку до безпрецедентного рівня.

Деякі з цих тварин з дивовижною точністю імітують звуки автомобільної сигналізації та затворів фотоапаратів, а інші можуть відтворювати звуки, які видає їхня здобич, а треті – відмінно відтворюють людську мову. Ця здатність була задокументована у кількох видів з дикої природи, і це зовсім не папуги.

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Які тварини навчилися імітувати людську мову?

Балакучі китоподібні

Останніми роками косатки привертають увагу своєю агресивною взаємодією з туристичними човнами, намагаючись перекинути їх. Однак, ці морські ссавці також володіють загадковою здатністю – імітують людську мову.

Яскравим прикладом є косатка, на ім'я Вікі, яку навчили імітувати людські слова. Вікі успішно артикулювала такі фрази, як "привіт", "бувай" та "Емі" – ім'я її тренера. Дослідники підкреслюють, що хоча вокалізація Вікі була недосконалою, а розуміння нею вимовлених слів було мінімальним, цей подвиг підкреслює неабияку адаптивність косаток.

Як Вікі вимовляє фрази: дивіться відео

Також варто згадати білуху NOC, яка була придбана у 1970-х роках в рамках програми ВМС США для морських ссавців в Арктиці. Дослідники помітили, що вокалізація ссавців нагадує бурмотіння, підводну імітацію людської мови, якщо чути її здалеку. Однак наукова спільнота залишається непевною, чи є ці звуки навмисною імітацією людської мови, чи чимось зовсім іншим.

Качка, що говорить

Домашня качка, на ім'я Ріппер, навчилася імітувати голос свого господаря. Птах може імітувати звук хвіртки, що закривається, і вимовляти фразу "You bloody fool" ("Ти чортів дурень"). Ймовірно, господар качки не раз повторював цю фразу в присутності птаха.

Качка імітує фрази господаря: дивіться відео

Тюлень, що розмовляє

Тюлень Гувер, якого врятували ще дитинчам, провів свої перші роки життя з людьми, а потім переїхав до акваріума Нової Англії в 1970-х роках. Дослідники виявили, що Гувер навдивовижу перейняв кілька слів від своїх господарів і навіть зміг імітувати характерний акцент штату Мен.

На відрізку відео, що починається на позначці часу 3:25, можна почути, як тюлень вимовляє "Hey hey, get out!" ("Гей-ей, йди геть!").

Як тюлень говорить: дивіться відео

Слон, що розмовляє корейською

Самець азійського слона, на ім'я Баскет, успішно імітував англійську мову та відтворював голос свого тренера в Кореї. Помістивши хобот до рота, Баскет продемонстрував здатність регулювати висоту і тембр своїх вокалізацій.

Як це відбувається: дивіться відео

За словами зоолога Анжели Стогер, слон не тільки точно імітував людську мову, але й підлаштовувався під висоту голосу свого тренера, демонструючи рідкісний і складний рівень вокального навчання серед слонів.