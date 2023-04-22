Чим собаки схожі на своїх господарів

Наукове дослідження вчених з Інституту історії людства імені Макса Планка в Німеччині підтверджує вислів про те, що власники собак поступово стають схожими на своїх вихованців.

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Вчені проаналізували 29 опублікованих робіт про стосунки між власниками собак. Вони виявили, що часто господарі, які мають хороші стосунки із собакою, є ідентичними за характером. Однак виявили, що тварина була більш відкритою та приязною, навіть якщо її господар не надто приємна людина.

Особливо у випадках, якщо власники не володіють цими рисами, вони можуть отримати велику користь від їх присутності у своїх собак,

– йдеться в дослідженні.

Вчені також вважають, що створення функціональних взаємин зі собаками має фізичні та психологічні переваги для людей. Тому вони сконцентрували своє дослідження на виявленні рис особистості, які сприяють позитивним стосункам між людиною та собакою. Результати можуть вплинути на тенденції, що виникли під час пандемії коронавірусу, коли деякі власники почали відмовлятися від своїх собак з ряду причин.

Які риси приводять до позитивних стосунків між собакою та людиною

Дослідники встановили, що функціональні стосунки собак з їх господарями можуть бути пов'язані з рядом рис характеру тварин. Серед таких рис можна виділити:

рівень енергії,

прихильність,

інтелект,

відкритість,

поступливість,

чуйність,

навчання.

Проте, проблемні стосунки з господарями можуть виникати через інші риси характеру собак, такі як асоціальність, територіальність, відсутність дресирування та потяг до руйнування.

Які риси характеру собаки переймають від своїх господарів / Фото UnSplash

Водночас науковці дійшли висновку, що стосунки, де улюбленець і господар доповнюють одне одного рисами характерів, є більш повноцінними та функціональними.

Собаки і люди мають схожі характери

Цікаво, що дослідники також виявили зв'язок між характером власників і поведінкою їхніх собак. Зокрема, власники, які проявляли ознаки невротичності та були менш схильні слухати думку інших, мають більш агресивних домашніх улюбленців. З іншого боку, власники, які були дуже прив'язані до своїх тварин, відчували тривогу при розлуці з ними.

Головною метою цих досліджень вчені називають підвищення попиту на турботу про братів наших менших і збільшення кількості собачників.