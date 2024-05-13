Укрзалізниця нагадала правила подорожей з домашніми улюбленцями: покрокова інструкція
Джерело:Укрзалізниця
Чимало українців подорожують зі своїми домашніми улюбленцями. Тому в Укрзалізниці нагадали, що головне купити тварині квиточок та дотримуватись інструкцій.
Вартість квитка на улюбленця – така ж, як і вартість квитка на багаж. Документ зручно купувати в застосунку разом з квитком для себе. Але, якщо забули придбати квиток одразу, то можна докупити його до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу.
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Як правильно подорожувати УЗ з тваринами
Територією України:
- візьміть із собою ветеринарний документ;
- купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 сантиметрів в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
- великих собак (вище 45 сантиметрів в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідцем (додатково треба купити також квиток на улюбленця).
Що потрібно для подорожі з тваринами Україною / Фото Укрзалізниці
Базові правила для виїзду за кордон
Польща, Чехія, Словаччина, Молдова:
- обов'язкова наявність ветеринарного паспорта міжнародного зразка;
- треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
- великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідці за умови викупу всіх місць в купе.
Угорщина, Австрія, Румунія:
- обов'язкова наявність ветеринарного паспорта міжнародного зразка;
- треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);
- великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідці за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).
Що потрібно для подорожі з тваринами за кордон / Фото Укрзалізниці
Крім того, залежно від країни для в'їзду з України з твариною ще можуть вимагатись:
- наявність мікрочипа у тварини,
- чинна вакцинація від сказу,
- актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу,
- документ, що тварина не представляє племінної цінності,
- сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA,
- свідоцтво ВЕТ-1 та інші документи.
Тому в УЗ пасажирам, що планують поїздку з тваринами за кордон, радять звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для в'їзду з України в бажану країну та повернення додому.