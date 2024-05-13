Укрзалізниця нагадала правила подорожей з домашніми улюбленцями: покрокова інструкція

Чимало українців подорожують зі своїми домашніми улюбленцями. Тому в Укрзалізниці нагадали, що головне купити тварині квиточок та дотримуватись інструкцій.

Вартість квитка на улюбленця – така ж, як і вартість квитка на багаж. Документ зручно купувати в застосунку разом з квитком для себе. Але, якщо забули придбати квиток одразу, то можна докупити його до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу.

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Як правильно подорожувати УЗ з тваринами

Територією України:

візьміть із собою ветеринарний документ;

купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 сантиметрів в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;

великих собак (вище 45 сантиметрів в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідцем (додатково треба купити також квиток на улюбленця).



Що потрібно для подорожі з тваринами Україною / Фото Укрзалізниці

Базові правила для виїзду за кордон

Польща, Чехія, Словаччина, Молдова:

обов'язкова наявність ветеринарного паспорта міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;

великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідці за умови викупу всіх місць в купе.

Угорщина, Австрія, Румунія:

обов'язкова наявність ветеринарного паспорта міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);

великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідці за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).



Що потрібно для подорожі з тваринами за кордон / Фото Укрзалізниці

Крім того, залежно від країни для в'їзду з України з твариною ще можуть вимагатись:

наявність мікрочипа у тварини,

чинна вакцинація від сказу,

актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу,

документ, що тварина не представляє племінної цінності,

сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA,

свідоцтво ВЕТ-1 та інші документи.

Тому в УЗ пасажирам, що планують поїздку з тваринами за кордон, радять звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для в'їзду з України в бажану країну та повернення додому.