Які методи дресирування небезпечні для собак: вчені провели дослідження

Якщо собак навчають, використовуючи негативні стимули, тобто покарання, це може вплинути на підвищення її стану стресу. Про відповідні результати дослідження повідомили португальські вчені.

Задля отримання висновків науковці спостерігали за поведінкою 92 собак-компаньйонів, які постійно живуть поруч з людиною і не виконують робочих функцій, з 7 шкіл дресирування в Португалії.

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У цих закладах використовували такі типи виховання, як: негативний, заохочення, а також змішаний (поєднання заохочень і покарань).

Усі тренування знімали на відео, а також перевіряли зразки слини на вміст гормону кортизолу, пов’язаного зі стресом. Якщо собаку навчали, використовуючи агресивні та змішані методи, після тренування тварини демонстрували підвищення рівня кортизолу. У порівнянні з собаками, яких дресирували із заохоченням.



Тренування собак / Фото Shutterstock

"Це перше великомасштабне дослідження собак-компаньйонів в реальних умовах дресирування з використанням методів, які звичайно застосовуються в школах для собак. Результати показують, що використання методів агресивного дресирування, особливо в великих кількостях, слід уникати через їх негативний вплив на добробут собак", – зазначають автори дослідження.

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