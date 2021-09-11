Задля отримання висновків науковці спостерігали за поведінкою 92 собак-компаньйонів, які постійно живуть поруч з людиною і не виконують робочих функцій, з 7 шкіл дресирування в Португалії.
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У цих закладах використовували такі типи виховання, як: негативний, заохочення, а також змішаний (поєднання заохочень і покарань).
Усі тренування знімали на відео, а також перевіряли зразки слини на вміст гормону кортизолу, пов’язаного зі стресом. Якщо собаку навчали, використовуючи агресивні та змішані методи, після тренування тварини демонстрували підвищення рівня кортизолу. У порівнянні з собаками, яких дресирували із заохоченням.
Тренування собак / Фото Shutterstock
"Це перше великомасштабне дослідження собак-компаньйонів в реальних умовах дресирування з використанням методів, які звичайно застосовуються в школах для собак. Результати показують, що використання методів агресивного дресирування, особливо в великих кількостях, слід уникати через їх негативний вплив на добробут собак", – зазначають автори дослідження.
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