Коти-екскурсоводи: які хвостаті живуть у Чернігівських музеях

Окрім картин, скульптур, а також бивнів, скелетів та інших експонатів, у музеях Чернігова можна побачити ще й котів. Розповідаємо, як живеться пухнастим любителям старовини й поціновувачам прекрасного.

Коти з музеїв щодня гуляють поміж картин, бивнів, скелетів та старовинних черепків. Пухнасті хранителі музеїв Чернігова ходять на екскурсії, зустрічають відвідувачів і отримують смачну їжу за свою роботу.

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Хранителька художнього музею

У Чернігівському обласному художньому музеї живе кішка Буся. Кожного ранку вона з нетерпінням чекає на першого відвідувача.



Буся полюбляє зустрічати відвідувачів музею / Фото Суспільне Чернігів

Пухнаста триколірна Буся чудово виглядає на тлі картин та скульптур. Кожного ранку кішка сидить біля головних сходів і спостерігає, хто і куди йде. Буся навіть намагається познайомитися з відвідувачами. Іноді пухнаста красуня відвідує музичні та театралізовані заходи.

У Бусі є власна посадова інструкція. У документі написано, що кішка не має жодних обов'язків, а от працівники музею повинні її годувати й доглядати.

Через це Буся має власну поличку в холодильнику для персоналу. Кішку підгодовують усі працівники музею.

Буся з Музею сучасного мистецтва

А в сусідньому Музеї сучасного мистецтва "Пласт-Арт" теж живе кішка, і її теж звати Буся. Тварину приніс з дому директор музею Борис Дєдов. Розповідає, що вдома не було на кого залишити кішку, тому вирішив оселити її на роботі.



Тварину полюбили і співробітники музею, і відвідувачі / Фото Суспільне Чернігів

Кішку полюбляють і працівники, і відвідувачі. Тварина чергує із вахтером, бавиться у виставкових залах. А іноді сідає і дивиться на картини. Може так просидіти навіть пів години.

Кішка-ветеранка з історичного музею

А в Чернігівському історичному музеї живе кішка Гапа. Тварина вже справжня ветеранка музейної праці – мешкає тут 17 років.



Гапа мешкає в музеї понад 17 років / Фото Суспільне Чернігів

Гапа дуже обережна з експонатами: придивляється до них, але не нюхає, не облизує, не треться. Коли Гапі було 10 років, працівники музею зробили їй подарунок – календар з фотографіями кицьки.

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Кішка має навіть календар з власними фото / Фото Суспільне Чернігів

Дивіться відео про музейних котів Чернігова: