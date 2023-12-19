Худий чи товстий: скільки має важити здоровий кіт

У сфері благополуччя котів загальновизнаний орієнтир оптимальної ваги залишається недосяжним. Визначення здорової ваги для котів залежить від різних факторів, включаючи породу, стать, вік і загальний фізичний стан.

Але стежити за тим, у якій вазі перебуває ваш пухнастий друг вкрай важливо, адже пропустивши ознаки ожиріння, це погано вплине на його загальне самопочуття. Pets 24 розповідає, як дізнатися, чи все добре з вагою кота.

Читайте також Як колір шерсті котів показує їх характер: приголомшливе відкриття

Яка вага має бути у здорового кота?

Опікуни породистих котів можуть дізнатися показники ваги для свого улюбленця зі стандартів породи. Так, абіссинські коти досить мініатюрні й можуть важити близько трьох кілограмів, а мейн-куни – і всі 9 кілограмів.

Для домашніх котів ветеринари називають нормальною вагу в межах 3,5 – 4,5 кілограма. Кішки будуть дещо легшими за котів, а вага молодого здорового кота відрізнятиметься від ваги кота-пенсіонера.

Окрім ваги, для оцінки здоров'я котика слід використовувати й інші критерії: масу м’язів, кількість жиру тощо. Це все може зробити ветеринар.

Як визначити ожиріння в кота?

Ожиріння у котів може негативно вплинути на їх здоров'я та тривалість життя, попри те, що людей зазвичай приваблюють більш круглі й пухнасті морди. Щоб забезпечити довше та здоровіше життя вашого котячого супутника, важливо періодично оцінювати його вагу та запобігати надмірному набору ваги.

Густа шерсть, особливо довга, може приховувати від очей реальну картину. Ось на що слід звернути увагу:

Ребра . Експерти радять любителям тварин оцінювати вагу котячих товаришів, проводячи руками вздовж їхніх грудей. Якщо ребра не промацуються, це говорить про те, що кіт може мати зайву вагу. І навпаки, якщо шкіра мінімальна або навіть видно ребра, це вказує на те, що кіт, швидше за все, має недостатню вагу. В ідеалі кішка повинна мати достатню кількість жиру в організмі, що дозволяє промацати ребра, хоча й покриті тонким шаром жирової тканини.

. Експерти радять любителям тварин оцінювати вагу котячих товаришів, проводячи руками вздовж їхніх грудей. Якщо ребра не промацуються, це говорить про те, що кіт може мати зайву вагу. І навпаки, якщо шкіра мінімальна або навіть видно ребра, це вказує на те, що кіт, швидше за все, має недостатню вагу. В ідеалі кішка повинна мати достатню кількість жиру в організмі, що дозволяє промацати ребра, хоча й покриті тонким шаром жирової тканини. Живіт. Оцінивши зовнішній вигляд живота кішки, можна визначити, чи є у неї надмірна вага або недостатня. Обвислий живіт свідчить про надмірну вагу, тоді як сильно втягнутий – сигналізує про замалу вагу. Зазвичай живіт у котів з нормальною вагою ледь втягнений.

Як зрозуміти, що у кота ожиріння / Фото Unsplash

Спина . Пройдіться руками вздовж спини котика. Якщо вага кішки знаходиться в межах здорового діапазону, повинен бути невеликий шар жиру, який дозволяє відчути кістки. Однак, якщо вони не намацуються, це говорить про те, що кішка набрала вагу. І навпаки, якщо кістки занадто легко намацуються або навіть помітні, це означає, що кішка схудла.

. Пройдіться руками вздовж спини котика. Якщо вага кішки знаходиться в межах здорового діапазону, повинен бути невеликий шар жиру, який дозволяє відчути кістки. Однак, якщо вони не намацуються, це говорить про те, що кішка набрала вагу. І навпаки, якщо кістки занадто легко намацуються або навіть помітні, це означає, що кішка схудла. Талія. Подивіться на свого кота зверху. Якщо він у своїй здоровій вазі, то буде чітко видно котячу талію. Коли кіт затовстий, талії не видно зовсмі, а коли захудий – видно лиш ребра і запалі боки.

За будь-яких обставин, чи то ожиріння, чи худоба, обов'язково потрібно звернутися за порадою до ветеринара. Їхній досвід має вирішальне значення для виявлення потенційних проблем зі здоров'ям і визначенням найбільш відповідної дієти для вашого котика.

Крім того, будь-які значні коливання ваги кішки повинні викликати негайну медичну консультацію.

Які 10 продуктів не можна давати коту?

Котам не можна давати багато харчових продуктів, незалежно від того, як сильно ви хочете порадувати вихованця. Здоров'я та самопочуття пухнастого безпосередньо пов'язане з ретельним регулюванням їх раціону.

Не всі види ковбаси підходять для вживання, а молоко взагалі кішка чи кіт може не переносити. Пропонуємо розібратися у цьому питанні докладніше – ось 10 продуктів, які не варто давати котикам!