Яка порода собак найрозумніша: висновок вчених

Суперечки про те, яка порода собак найбільш розумна, тривають впродовж тривалого часу. Науковці з Будапешта вирішили поставити крапку в цій дискусії.

Вчені взяли 40 собак абсолютно різних порід та впродовж 3 місяців вчили їх запам'ятовувати назви як мінімум двох своїх іграшок.

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Після цього вони провели контрольний замір. Абсолютним переможцем став бордер-колі – собака змогла втримати в голові назви одразу 37 іграшок.

До речі, раніше представник цієї породи встановив фантастичний рекорд, запам'ятавши аж 1000 іменників. На жаль, у 2019 році ця собака померла.

Бордер-колі легко все запам'ятовує / Фото Daily Paws



https://pets.24tv.ua/nadprirodna-viddanist-yak-sobaka-sumuvav-za-poranenim-biytsem_n1678082 Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.https://pets.24tv.ua/nadprirodna-viddanist-yak-sobaka-sumuvav-za-poranenim-biytsem_n1678082



https://pets.24tv.ua/nadprirodna-viddanist-yak-sobaka-sumuvav-za-poranenim-biytsem_n1678082 Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.https://pets.24tv.ua/nadprirodna-viddanist-yak-sobaka-sumuvav-za-poranenim-biytsem_n1678082