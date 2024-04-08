У 100 разів менша за піщинку: яка найменша тварина існує на Землі

В той час, як синій кит є найбільшою живою твариною на Землі, найменші істоти на планеті залишаються майже невідомими широкому загалу. Ці мікроскопічні організми, що за розміром у 100 разів менші за піщинку, вислизають від широкого визнання.

Поки що ці мікроскопічні істоти вважаються найменшими з відомих. Але вчені припускають, що є ще менші організми. Що про них відомо та який вигляд вони мають – нижче у матеріалі!

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Яка найменша тварина існує на Землі

Дослідники виявили, що на нашій планеті існує безліч невідомих видів, які чекають на відкриття, причому деякі з них потенційно можуть бути меншими за мікроскопічних безхребетних, що належать до класу Myxozoa.

Поки що саме ці істоти вважаються найменшими на Землі. Багато видів цих безхребетних навіть у дорослому вигляді являють собою лише одну клітину. Розмір цих організмів сягає всього 0,02 міліметри, а це приблизно в 100 разів менше за розмір піщинки,

– каже Бет Окамура з Музею природної історії в Лондоні.

Безхребетні, що належать до класу Myxozoa, були визначені як паразитичні організми. Більшість видів цього класу утворюють спори, які поширюються у воді. Ці спори мають здатність проникати й розвиватися як у хребетних хазяїв, таких як риби, так і в безхребетних, таких як кільчасті черви.

Зображення одного з видів Myxozoa / Фото Live Science

За словами Окамури, безхребетні, які часто залишаються поза увагою вчених через їхню нешкідливість і малі розміри, насправді досить численні на Землі. Хоча деякі види можуть викликати хвороби у своїх господарів, більшість з них нешкідливі.

Безхребетні, що належать до класу Myxozoa, визнані найменшими тваринами на Землі, але є й ті, що вважаються найменшими у своїй еволюційній групі.

Наразі звання найменших ссавців на Землі ділять між собою карликова багатозубка (Suncus etruscus) і свиноносий кажан (Craseonycteris thonglongyai).

Карликова багатозубка / Фото Live Science

Перші досягають у довжину 5 сантиметрів, а другі — від 2,9 до 3,3 сантиметра. Але в мишей є ще крила і їхній розмах становить 15 сантиметрів.

Свиноносий кажан / Фото Вікіпедія

Найменшим хребетним на Землі наразі вважається жаба Brachycephalus pulex, яка мешкає в Бразилії. Науковці з'ясували, що доросла самка в середньому має довжину всього 8,15 мм, а самці — 7,1 мм.

Найменша відома хребетна тварина, Brachycephalus pulex, на монеті / Фото Live Science

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