В сто раз меньше песчинки: какое самое маленькое животное существует на Земле

В то время как синий кит является самым большим живым животным на Земле, самые маленькие существа на планете остаются почти неизвестными широкой общественности. Эти микроскопические организмы, которые по размеру в 100 раз меньше песчинки, ускользают от широкого признания.

Пока что эти микроскопические существа считаются самыми маленькими из известных. Но ученые предполагают, что есть еще меньшие организмы. Что о них известно и какой вид они имеют – ниже в материале!

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Какое самое маленькое животное существует на Земле

Исследователи обнаружили, что на нашей планете существует множество неизвестных видов, которые ждут открытия, причем некоторые из них потенциально могут быть меньше микроскопических беспозвоночных, принадлежащих к классу Myxozoa.

Пока что именно эти существа считаются самыми маленькими на Земле. Многие виды этих беспозвоночных даже во взрослом виде представляют собой всего одну клетку. Размер этих организмов достигает всего 0,02 миллиметра, а это примерно в 100 раз меньше размера песчинки,

– говорит Бет Окамура из Музея естественной истории в Лондоне.

Беспозвоночные, принадлежащие к классу Myxozoa, были определены как паразитические организмы. Большинство видов этого класса образуют споры, которые распространяются в воде. Эти споры обладают способностью проникать и развиваться как в позвоночных хозяев, таких как рыбы, так и в беспозвоночных, таких как кольчатые черви.

Изображение одного из видов Myxozoa / Фото Live Science

По словам Окамуры, беспозвоночные, которые часто остаются без внимания ученых из-за их безвредности и малых размеров, на самом деле достаточно многочисленны на Земле. Хотя некоторые виды могут вызывать болезни у своих хозяев, большинство из них безвредны.

Беспозвоночные, принадлежащих к классу Myxozoa, признаны самыми маленькими животными на Земле, но есть и те, считающиеся самыми маленькими в своей эволюционной группе.

В настоящее время звание самых маленьких млекопитающих на Земле делят между собой карликовая многозубка (Suncus etruscus) и свиноносая летучая мышь (Craseonycteris thonglongyai).

Карликовая многозубка / Фото Live Science

Первые достигают в длину 5 сантиметров, а вторые – от 2,9 до 3,3 сантиметра. Но у мышей есть еще крылья и их размах составляет 15 сантиметров.

Свиноносая летучая мышь / Фото Википедия

Самым маленьким позвоночным на Земле сейчас считается лягушка Brachycephalus pulex, которая живет в Бразилии. Ученые выяснили, что взрослая самка в среднем имеет длину всего 8,15 миллиметра, а самцы – 7,1 миллиметра.

Самое маленькое известное позвоночное животное, Brachycephalus pulex, на монете / Фото Live Science

Интересно, в новом исследовании ученые рассказали о волшебных миниатюрных земноводных, чей взгляд полон любви. Их зрачки имеют форму сердца. Говорится о желтобрюхих лягушках.