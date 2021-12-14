Як зробити так, щоб кішка не хотіла лізти на ялинку: тікток-хак

Кішки – великі поціновувачі новорічного декору. Кожного разу, як у домі з’являється ялинка, муркотуни стрибають на неї та бавляться з прикрасами – і не завжди все залишається цілим. Як навчити свого улюбленця не псувати атмосферу свята, пояснила популярна тіктокерка.

Блогерка на ім’я Бекка поділилася підступним планом, який допоможе врятувати новорічне дерево від набридливого кота. Дівчина перевірила пораду, яку, за її словами, побачила в іншому дописі.

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Щоб кішка оминала ялинку десятою дорогою, Бекка пропонує сформувати в улюбленця негативні асоціації з деревом.

Якщо ви будете дратувати свого кота ялинкою, перш ніж прикрасити її, то він він дасть їй спокій,

– зазначила блогерка.

Реакція соцмереж

Метод, який запропонувала блогерка Бекка, розділив тікток на два табори – одні в захваті від поради дівчини, а інші вважають, що ставитися так до свого улюбленця аж ніяк не правильно.

"Це геніально, завтра я спробую це зі своїм малюком"

"Мені потрібна інформація про те, чи дійсно це спрацювало, чи ваш кіт просто взяв на себе зобов’язання знищити те, що його ображало"

"Ви образили вашу кішку ялинкою і думаєте, що це смішно?"

Хтось зазначив, що метод дієвий, проте має мати межу.

Я – фахівець із тваринництва, і це має працювати, якщо кішка не надто травмується морально. Це проста поведінка тварин,

– написав коментатор.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Пізніше Бекка виклала ще одне відео, у якому повідомила, що її план удався – її кішка не чіпає ялинку та не чіпає прикраси.