Як живе дресирований кролик, що виріс в собачому притулку: чарівні фото

Маленький кролик жив у собачому притулку, але одного дня його життя змінилося назавжди. Жінка, на ім'я Вілія Каронкуте усиновила його та подарувала нове життя.

З притулку кролика на прізвисько Юріс взяли достатньо маленьким. Але згодом "малюк" виріс і тепер важить 5 кілограмів.

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Юріс живе у литовському селі / Фото Boredpanda

Юріс мешкає у невеликому литовському селі. Разом із ним хазяйка виховує 5 собак, 2 кішки, курей та навіть павука.



Розміри кролика справді вражають / Фото Boredpanda

Вілія Каронкуте розповідає, що кролик знає багато трюків і його поведінка схожа на собачу. Мабуть, далося взнаки життя у собачому притулку.



Юріса забрали із притулку для собак / Фото Boredpanda

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Власниця кролика зробила колаж з фотографіями тваринки одразу після притулку та потім, коли він виріс.



Кролик виріс і важить 5 кілограмів / Фото Boredpanda



Тваринка часто стає героєм фотосесій / Фото Boredpanda