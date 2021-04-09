Як врятувати аварійне лелече гніздо: приклад з Київщини

У селі Плесецькому на електростовпі багато років гніздувався лелека. Але цієї весни гніздо покосилося і стало руйнуватися. Птах, як міг, самотужки намагався його поремонтувати, але йому не вдавалося.

За потугами лелеки врятувати своє гніздо спостерігали місцеві мешканці. Відтак вони вирішили звернутися до групи порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group.

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Порятунок лелечого гнізда: що зробили мешканці

Для того, щоб допомогти в ремонті гнізда, диспетчерка Команди порятунку тварин порекомендувала жителям самостійно виконати низку дій, без яких рятувальники не змогли б допомогти.

На жаль, в більшості випадків мешканці відмовляються виконувати рекомендації. Тоді вони ображаються, що їм відмовляють у виїзді, а гніздо і далі руйнується. Втім, з жителями села Плесецького сталося інакше: менш ніж за добу вони зробили усі необхідні роботи.

Що зробили жителі

Домовилися з електриками про відімкнення стовпа від мережі на час проведення аварійних робіт.

Знайшли зварника, який за технічним описом зібрав опору для гнізда.

Знайшли екскаватор з великим ковшем для підйому і монтажу конструкції.

Після виконання всіх рекомендацій, рятувальники прибули на місце для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Залишки старого гнізда були обережно демонтовані зі стовпа і закріплені на металевій рамі. Рама піднята і встановлена ​​на місце. За декілька годин після закінчення робіт лелека повернувся на місце і продовжив самостійний ремонт гнізда.

Як проходила рятувальна операція лелечого гнізда / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Команда порятунку тварин дякує небайдужих до долі лелек жителів села Плесецьке. "Сподіваємося, що такі люди будуть зустрічатися частіше, допомагати природі набагато простіше, якщо є такі помічники", – написали рятувальники.

Нашим завданням є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців.