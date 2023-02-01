Митна декларація зберігається на період тимчасового виїзду і пред'являється митним органам при поверненні громадянина.

Крім того, домашні тварини під час переміщення через державний кордон підлягають ветеринарно-санітарному контролю.

Які документи потрібні для вивезення тварини

За інформацією фахівців Держпродспоживслужби, для вивозу тварини за межі України необхідно мати ветеринарний сертифікат (свідоцтво) форма №1, виданий не пізніше ніж за 5 днів до дати від'їзду. Цей документ є підставою для видачі міжнародного ветеринарного сертифіката для перетину кордону. Для отримання ветеринарного свідоцтва необхідно звернутися до державного закладу ветеринарної медицини за місцем проживання.



Правила перетину кордону з тваринами​ / Фото AP

При перетині кордону ветеринарне свідоцтво обмінюється на міжнародний ветеринарний сертифікат, підписаний державним інспектором ветеринарної медицини країни походження. На українській стороні такі функції виконують співробітники Державної служби безпеки продуктів та захисту споживачів.

Ветеринарний сертифікат видається тільки за умов, якщо тварина:

клінічно здорова;

має міжнародний ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка;

чипована;

вакцинована проти сказу не раніше як за 30 діб до дати отримання ветеринарного свідоцтва;

має результати лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до збудника сказу;

дослідження на титр антирабічних антитіл здійснюється на зразку крові, не менш ніж за 30 днів після попередньої вакцинації й, принаймні, за 3 місяці до дати видачі сертифіката.

Вивезення неідентифікованих тварин чи тварин без відповідних ідентифікаційних, ветеринарних та інших супровідних документів – забороняється.