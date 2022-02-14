Як виглядають собаки під час бігу: світлини з непідробною радістю

Оміка Мейнен з Нідерландів займається незвичним видом фотозйомок. Дівчина робить світлини собак в руху та викладає кадри в соціальні мережі.

За словами Оміки Мейнен, під час бігу собаки стають веселішими, а на їх мордочках можна побачити радість. Саме тому їй так подобається займатися таким типом зйомок.

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"Потрібно бути дуже швидким, щоб показати потрібний момент у русі. Я завжди редагую свої фотографії. Звичайно, не сильно, тому що мені подобається природний стиль. Здебільшого я редагую освітлення та тіні, щоб створити контраст", – зазначила Оміка Мейнен.

Крім того, вона розповіла, що захоплюється зйомкою з дитинства, проте свій перший професійний фотоапарат купила лише кілька років тому. Першою моделлю для світлин був її собака Бо.

Роботи дівчини можна побачити на її сторінці в інстаграм. Там на Оміку підписано понад 21 тисяча людей.

Дивіться світлини собак у русі від Оміки Мейнен:

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