Як відучити цуценя гризти усе навколо

Джерело:24 канал
Цуценята люблять жувати речі навколо. Для них це спосіб дослідження довкілля, привернення уваги і навіть тамування болю. Для господарів же погризені речі – іноді стрес і привід для агресії щодо цуценяти.
Не варто тішити себе ілюзією, що цуценя виросте, подорослішає і перестане псувати речі довкола і вже не буде гризти. Варто одразу зрозуміти, чому цуценя це робить та навчити його гризти "дозволені" речі.
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Якщо дорослий собака гризе взуття, меблі та інше не призначене для гризіння – це значить, що відповідна звичка сформувалася у дитячому віці. Чим триваліший час закріплюється негативна поведінка, тим складніше відучити від неї вже дорослу тварину.
Тому з першого дня перебування цуценяти у вашому будинку спостерігайте за ним уважно, забезпечте його максимальною кількістю іграшок, а головне – грайте з ним.
Причин же, чому цуценя гризе усе довкола, декілька і вони можуть бути взаємно сумісними.
Важливо змалку навчити цуценя гризти "правильні" предмети / Фото з Unsplash
Собаки як ссавці проходять період випадання молочних зубів, тож для них природно кусати предмети довкола, аби почухати ясна.
У цуценят є 28 тимчасових зубів, котрі з'являються приблизно на 4 тижні життя й випадають у віці 14 – 30 тижнів. Ваше цуценя може почати гризти усе підряд, коли у нього прорізуватиметься 42 постійних зуби.
Якщо питань до стану зубів цуценяти немає і вони в нього вже розвинулися, варто придивитися до психологічної сторони питання. Інколи, гризучи усе навколо, собака показує, що вона недостатньо гуляє і не має належного навантаження.
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Все це призводить до знищення речей господаря, проблем з сусідами тощо. Така поведінка характерна для активних собак мисливських або службових порід зі збудливою нервовою системою. Тільки з навантаженням, виконуючи команди господаря, при наявності іграшок у будинку, цуценя не буде відчувати себе покинутим.
Інколи цуценя починає гризти все довкола з нудьги / Фото з Unsplash
Часто такий вихованець все гризе для того, щоб отримати увагу господаря за всяку ціну.
Якщо цуценя постійно гризе речі, або, якщо речі, які він гризе є небезпечними – вам необхідно регулювати його поведінку.
Пам’ятайте: не запропонуйте цуценяті альтернативи, він не припинить гризти все підряд. Відповідально ставтеся до виховних заходів: не робіть поблажок, будьте суворі у своїх вимогах. Поки цуценя зростає і може пустувати, не залишайте цінні речі в зоні доступу. Провокація не є методом виховання.
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Фізичне покарання – найпоширеніша помилка. Одна справа злегка грюкнути песика газеткою по дупці (і тільки за справу), і зовсім інша – бити собаку. Страх, приниження, образа, помста – ось чим загрожують такі методи. Биття тварини завдає їй моральну травму, а з нею ніякий послух не є можливим.
Собака все одно буде щось гризти, важливо показати, що можна, а що – ні / Фото з Unsplash
Ще одна помилка власника – давати гризти старе взуття. Мовляв, якщо песикові подобається гризти туфлі, господар вирішує запропонувати йому заміну – дати ті, які вже не шкода. Але щеня не розумітиме межі і все одно намагатиметься гризти нове взуття, на яке йому дозвіл не давали.
Наостанок підсумуємо: при вихованні цуценяти господар має запастися терпінням і бути відповідальним. Якщо не хочеться, аби доросла собака гризла все підряд навколо – потрібно закладати підвалини виховання змалечку.