Як відучити цуценя гризти усе навколо

Цуценята люблять жувати речі навколо. Для них це спосіб дослідження довкілля, привернення уваги і навіть тамування болю. Для господарів же погризені речі – іноді стрес і привід для агресії щодо цуценяти.

Не варто тішити себе ілюзією, що цуценя виросте, подорослішає і перестане псувати речі довкола і вже не буде гризти. Варто одразу зрозуміти, чому цуценя це робить та навчити його гризти "дозволені" речі.

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Чому важливо навчити цуценя змалечку

Якщо дорослий собака гризе взуття, меблі та інше не призначене для гризіння – це значить, що відповідна звичка сформувалася у дитячому віці. Чим триваліший час закріплюється негативна поведінка, тим складніше відучити від неї вже дорослу тварину.

Тому з першого дня перебування цуценяти у вашому будинку спостерігайте за ним уважно, забезпечте його максимальною кількістю іграшок, а головне – грайте з ним.

Причин же, чому цуценя гризе усе довкола, декілька і вони можуть бути взаємно сумісними.



Важливо змалку навчити цуценя гризти "правильні" предмети / Фото з Unsplash

Цуценя гризе предмети, бо у нього ростуть зуби

Собаки як ссавці проходять період випадання молочних зубів, тож для них природно кусати предмети довкола, аби почухати ясна.

У цуценят є 28 тимчасових зубів, котрі з'являються приблизно на 4 тижні життя й випадають у віці 14 – 30 тижнів. Ваше цуценя може почати гризти усе підряд, коли у нього прорізуватиметься 42 постійних зуби.

Гризти речі як спосіб привернути увагу

Якщо питань до стану зубів цуценяти немає і вони в нього вже розвинулися, варто придивитися до психологічної сторони питання. Інколи, гризучи усе навколо, собака показує, що вона недостатньо гуляє і не має належного навантаження.

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Все це призводить до знищення речей господаря, проблем з сусідами тощо. Така поведінка характерна для активних собак мисливських або службових порід зі збудливою нервовою системою. Тільки з навантаженням, виконуючи команди господаря, при наявності іграшок у будинку, цуценя не буде відчувати себе покинутим.



Інколи цуценя починає гризти все довкола з нудьги / Фото з Unsplash

Часто такий вихованець все гризе для того, щоб отримати увагу господаря за всяку ціну.

Як привчити цуценя гризти спеціальні іграшки

Якщо цуценя постійно гризе речі, або, якщо речі, які він гризе є небезпечними – вам необхідно регулювати його поведінку.

Декілька порад, як убезпечити Вашого улюбленця від небезпечних предметів.

Давайте вашому цуценяті безпечні для жування іграшки, які допоможуть полегшити нудьгу.

Якщо ви перенаправите жування на ці іграшки, він не буде так багато уваги зосереджувати на заборонених предметах.

Коли ви помічаєте, що цуценя жує щось заборонене, скажіть "Ні", щоб сигналізувати про неналежну поведінку.

Хваліть цуценя, коли помічаєте, що він жує свою безпечну іграшку.

Розгляньте можливість перебування цуценяти в манежі в той час, коли ви вдома, але не можете постійно наглядати за ним.

Переконайтеся, що у нього є декілька безпечних для жування іграшок. Таким чином, він буде мати простір для гри, але буде не в змозі жувати те, що не призначене для жування.

Можна обробити небезпечні чи не бажані для гризіння предмети спеціальним спреєм. Засоби безпечні для людини і собаки, але чотирилапому не сподобається його смак. Все тому, що в складах таких засобів є перець синтетичного походження.

Помилки при вихованні цуценяти

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Пам’ятайте: не запропонуйте цуценяті альтернативи, він не припинить гризти все підряд. Відповідально ставтеся до виховних заходів: не робіть поблажок, будьте суворі у своїх вимогах. Поки цуценя зростає і може пустувати, не залишайте цінні речі в зоні доступу. Провокація не є методом виховання.

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