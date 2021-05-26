Як уберегти домашніх тварин від літньої спеки: поради столичних ветеринарів

Під час літньої спеки тваринам потрібна особлива увага та турбота. Більшість улюбленців досить важко переносять високу температуру.

Насамперед палюче сонце є вкрай небезпечним для тварин похилого віку, із захворюваннями серцево-судинної системи, проблемами надлишкової ваги. Також потрібно берегти від спеки вагітних собак та цуценят, а також собак великих і гігантських порід.

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Не потрібно довго гуляти з улюбленцями у розпал спекотних літніх днів / Фото Pexels

КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" рекомендує дотримуватися простих правил, щоб уберегти вихованців від небезпечних наслідків впливу високих температур улітку:

Не перегодовуйте собаку, адже улюбленці менше рухаються в спеку, а тому і їжі їм потрібно менше.

адже улюбленці менше рухаються в спеку, а тому і їжі їм потрібно менше. У доступі тварини завжди має бути свіжа питна вода – у спеку організм тварини швидко втрачає рідину.

Поставте лежанку для сну в добре провітрюваному приміщенні. Стежте, щоб на неї не потрапляло пряме сонячне проміння.

Стежте, щоб на неї не потрапляло пряме сонячне проміння. Деякі власники повністю стрижуть свого улюбленця у спеку. Ветеринари не рекомендують так робити, адже шерсть виконує функцію терморегулятора та захищає від перегріву.

Уникайте довгих прогулянок на відкритому сонці.

у жодному разі не залишайте тварину в зачиненому автомобілі, навіть якщо в ньому відриті вікна.



Не залишайте улюбленця в зачиненому автомобілі / Фото Pexels

Прямі промені літнього сонця для наших песиків набагато небезпечніші за холод. Якщо ви помітили, що тварина часто зупиняється, не реагує на голос або лягає відпочити посеред прогулянки, потрібно негайно відвести її у затінок.

Ознаки теплового удару в собаки

прискорене дихання,

надто бліда слизова ротової порожнини,

блювота.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Для надання першої допомоги змочіть прохолодною водою живіт, подушечки лап і вушні раковини тварини, – радять ветеринари КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

І негайно звертайтеся по допомогу в найближчу ветеринарну клініку!



Якщо собака часто зупиняється або лягає, відведіть його в затінок / Фото Pexels

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Спеціалісти КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" обов'язково допоможуть домашнім тваринам за адресами у Києві: