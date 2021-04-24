Як спить риба бетта і чи можете ви допомогти їй відпочити: поради ветеринара

Мабуть, не кожному відомо, щоб риби, як і люди, потребують сну. Зокрема, бетта є добовою рибою і вимагає певних умов, щоб добре відпочити вночі. Ви здивуєтеся, наскільки вони схожі з людськими.

Риби бетта є вихідцями з Азії, де вони мешкають на мілководді боліт, ставків або повільних потоків. Їх ще називають "сіамськими бойовими рибами" або "лабіринтовими рибами". Чоловічі бетти віддані батьки, які ротом роблять бульбашкові гнізда для своїх дитинчат і люто захищають їх від хижаків.

Цікаво Як у кіно: для чого пінгвіни відвідали розкішний ресторан у Чикаго – фото

Як спить риба бетта

Як і люди, риби бетта сплять вночі. Під час відпочинку вони стають нерухомими і мають розплющені очі через відсутність повік. Також сплячі риби можуть втратити колір, це така їхня природна форма самозахисту.

Вони можуть спати в різних положеннях: згорнувшись, як кішка, на одному боці, або навіть вертикально, з опущеною головою. Деякі бетти також можуть спати з відкритими плавниками,

– розповідає ветеринарка з Канзасу Клодін Сіверт.



Риба бетта спить уночі / Фото unsplash

Скільки часу сплять бетти щодня

Крім нічного відпочинку, риба бетта може дрімати впродовж дня. І якщо ви бачите, що вона не рухається, лікарка радить не впадати в паніку. В жодному випадку не тикайте в неї пальцем чи будь-яким іншим предметом, та не стукайте по склу, бо це може налякати рибу.



Риба бетта може дрімати впродовж дня / Фото unsplash

Якщо ваша бетта спить приблизно 12 – 14 годин щодня, включаючи денний сон, це нормально і достатньо, щоб вони залишалися здоровими,

– додає Сіверт.



Бетти можуть втратити колір під час сну / Фото unsplash

Як створити бетті ідеальні умови для сну

По-перше, каже ветеринарка, обов’язково вимикайте світло вночі . Це допоможе їй розрізняти ніч та день і скласти режим сну.

. Це допоможе їй розрізняти ніч та день і скласти режим сну. Сіверт також радить перенести акваріум у тіньове місце або прикрасити його плавучими рослинами , печерами та тунелями, щоб дати рибі місце для дрімоти, коли надворі світло.

, печерами та тунелями, щоб дати рибі місце для дрімоти, коли надворі світло. Крім того, додаючи такі елементи в резервуар, ви створюєте вашій бетті прекрасні умови, завдяки чому її сон буде приємнішим та вільнішим від стресів.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



Додайте в акваріум рослини та штучні печери / Фото unsplash