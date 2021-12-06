Як собаки реагують на їжу: добірка курйозних та милих фото
6 грудня 2021 , 19:14Читать новость на русском
Джерело:Boredpanda
Професійний фотограф вирішив зробити світлини песиків, які от-от вхоплять смачний шматочок. Кумедні емоції чотирилапих зачарували мережу.
Ріанон Бакл – фотограф, який працює із домашніми тваринами. Цього разу він зробив невеликий проєкт про песиків, які намагаються вхопити смачненьке.
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Серйозний пес дивиться на смаколик
Фото Rhiannon Buckle
Вівчарка не може стримуватися
Фото Rhiannon Buckle
Цей песик у захваті від шматочка м'яса
Фото Rhiannon Buckle
Ці красунчики теж полюбляють смачненьке
Фото Rhiannon Buckle
Такси та сирні делікатеси
Фото Rhiannon Buckle
Сором'язливий песик і кісточка
Фото Rhiannon Buckle
А цей пес має миттєву реакцію
Фото Rhiannon Buckle
Бульдог і сосиски
Фото Rhiannon Buckle
Ласує курочкою
Фото Rhiannon Buckle
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Ці песики ловлять смаколик з усіх сил
Фото Rhiannon Buckle
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