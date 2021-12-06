Як собаки реагують на їжу: добірка курйозних та милих фото

Професійний фотограф вирішив зробити світлини песиків, які от-от вхоплять смачний шматочок. Кумедні емоції чотирилапих зачарували мережу.

Ріанон Бакл – фотограф, який працює із домашніми тваринами. Цього разу він зробив невеликий проєкт про песиків, які намагаються вхопити смачненьке.

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Серйозний пес дивиться на смаколик



Фото Rhiannon Buckle

Вівчарка не може стримуватися



Фото Rhiannon Buckle

Цей песик у захваті від шматочка м'яса



Фото Rhiannon Buckle

Ці красунчики теж полюбляють смачненьке



Фото Rhiannon Buckle

Такси та сирні делікатеси



Фото Rhiannon Buckle

Сором'язливий песик і кісточка

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа.



Фото Rhiannon Buckle

А цей пес має миттєву реакцію



Фото Rhiannon Buckle

Бульдог і сосиски



Фото Rhiannon Buckle

Ласує курочкою



Фото Rhiannon Buckle

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Ці песики ловлять смаколик з усіх сил



Фото Rhiannon Buckle

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