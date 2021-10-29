Часто собаки важливі людині, як емоційна підтримка. Вони є частиною загальної терапії для тих, хто має психологічні розлади.

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В такому випадку їх головне завдання – полегшити господарю симптоми тривоги, депресії або допомогти пережити панічну атаку.

На своїй сторінці в інстаграм Джен Мендрано поділилася з користувачами, яку важливу роль в емоційній підтримці мають її собаки – Ватсон і Кіко.

Згідно з відео, яке опублікувала дівчина, видно, що під час панічної атаки пес прийшов заспокоювати господиню.

У мене тривожний розлад, а нещодавно мені діагностували посттравматичний стрес. Поява в будинку Ватсона – собаки для емоційної підтримки – стала найкращою подією в моєму житті. Він допомагає мені рости як особистості та змушує мене йти вперед,

– підписала відео Джен.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

На відео дівчина сиділа на підлозі та затуляла обличчя руками. Тоді до неї обережно підійшов Ватсон, аби заспокоїти. Пес постійно намагався притулитися та обійняти Джен.

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"Мені так пощастило із Ватсоном. Він особливий і дуже дбайливий пес. Собаки взагалі дивовижні істоти", – додала Джен.

Дивіться відео: як пес заспокоював господиню