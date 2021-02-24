Як службовий собака допомагав медикам долати стрес: неймовірна історія

Джерело:24 канал
Лабрадорка Вінн відвідувала медичний центр в американському місті Денвер. Вона дарувала любов та обійми співробітникам лікарні швидкої допомоги у найважчі часи.
Коли медпрацівники стикалися з невимовним стресом під час догляду за пацієнтами з коронавірусом, цей пухнастий друг ставав для них своєрідним заспокійливим та розрадою.
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Джерело: GMA
Лікарка невідкладної медицини в Медичному центрі Роуз Сьюзан Райан готує службових собак для некомерційної організації. Згодом ці чотирилапі друзі стають помічниками для людей з обмеженими можливостями.
Вінн потрапила до Райан ще зовсім маленьким цуценям. Лікарка регулярно привозила її до себе на роботу.
Наша команда зазнала великого стресу. Нам потрібно було придумати спосіб управління тривогою в цей важкий час,
– згадує Райан.
Кожен працівник лікарні не міг встояти перед маленькою Вінн / Фото Today
Вінн дозволяли лежати там, де їй хотілося / Фото Today
Вінн вдягали спеціальний плащик / Фото GMA
Для Вінн виділили приміщення, де медсестри та лікарі могли взяти теплу ковдру, сісти поруч з собакою і на хвилинку відпочити. Це відбувалося під мелодію керованої медитації, що грала у фоновому режимі.
Одна із наших співробітниць плакала і була по-справжньому переповнена усім, що відбувалося. Тому ми змусили її зайти в кімнату з Вінн і це відразу допомогло,
– розповіла Райан.
Кожен працівник лікарні знаходив у собаці втіху та розраду.
Вінн та Сьюзан Райан відпочивають після важкого дня / Фото GMA
Вінн має неймовірну здатність заспокоювати людей / Фото GMA
Вінн завжди була там, де потребували її допомоги / Фото GMA
Джерело: CNN
Нещодавно Вінн востаннє навідалась до денверської лікарні. Медики попрощалися з їхньою собачою супутницею, яка майже 2 роки була поруч.
Співробітники медзакладу згадали, що коли Вінн вперше прийшла у відділення невідкладної допомоги, вони відчували певний страх. Ніхто навіть не здогадувався, чим це все обернеться.
Персонал лікарні попрощався зі своєю улюбленицею Вінн / Фото GMA
Боротьба з вірусом могла б бути набагато гіршою, кажуть медики, Вінн за останній рік забезпечила вкрай необхідну милицю для більшої частини персоналу.
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Вінн допомагатиме людям з обмеженими можливостями / Фото GMA
На собаку попереду чекає важливе завдання – вона допомагатиме людям з обмеженими можливостями. А тим часом Райан вже підшукує цуценя, яке стане новим улюбленцем денверської лікарні.