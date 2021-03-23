Як розпізнати стрес у собаки: ознаки, які трактують неправильно

Британський благодійний фонд захисту природи видав інструкцію для власників собак, яка допоможе визначити, чи є в улюбленця стрес. Деякі з цих ознак господарі часто сприймають неправильно і списують на дивні примхи чотирилапого.

Зайнялися питанням стресу собак в організації "Синій хрест". Експерти наголосили: через пандемію, на жаль, почастішали випадки, коли собаки поводяться тривожно.

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Нетерплячі господарі сприймають дивну поведінку улюбленця як примху. Відтак побільшало випадків, коли собак перепродують чи віддають у притулок.

Ознаки стресу у собаки

Фахівці розділили ознаки на дві групи: більш виражені і менш виражені.

Отже, ваша собака перебуває у стресовому стані слабкої або помірної інтенсивності, якщо вона:

постійно позіхає;

страждає задишкою – навіть коли в кімнаті не спекотно, а собака не була фізично активною;

постійно ходить туди-сюди;

облизує губи, коли не їсть і не п'є;

опускає голову і притискає вуха;

часто піднімає лапи вгору.

Серйозні ознаки стресу наявні, коли:

собака страждає від діареї;

тремтить;

стає агресивною;

у неї пропадає апетит;

ховається від господарів.

Що робити, якщо собака стресує

Жодна з цих ознак не ​​повинна сприйматися власниками неправильно як дивна примха особистості. Британська благодійна організація стурбована тим, що тисячі собак можуть бути продані, якщо господарі не проявлять терпіння.

У найсерйозніших випадках стрес може призвести до небажаної поведінки улюбленця: агресії та проблем зі здоров'ям.

Спочатку потрібно зрозуміти, що саме турбує тварину. Це може бути внутрішній біль, нова деталь інтер'єру, нові люди, які раніше не бували у вашому домі тощо. Якщо самостійно зрозуміти, що саме "тригерить" вашу собаку, не виходить, варто звернутися до ветеринара.