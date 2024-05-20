Як привчити цуценя до туалету: дієві поради для кожного господаря

Зазвичай цуценята, потрапляючи до нових власників, ще не привчені до лотка. Навчити собаку ходити в туалет – це досить складний та тривалий процес, який потребує від господаря цілковитої уваги.

Так ви зможете подбати про те, щоб ваш чотирилапий друг точно знав, куди можна сходити в туалет, або вмів правильно проситися на двір, щоб зробити свої справи там. Вам знадобиться багато терпіння, але є чимало дієвих порад, які допоможуть, розповідає Pets24.

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Коли починати привчати цуценя до туалету?

Перш ніж дізнатися, як навчити цуценя ходити в туалет, потрібно визначитися, з якого віку починати дресування у цьому напрямку. Якщо ви придбали домашнього улюбленця у заводчиків, то йому точно не менше ніж 2 – 3 місяців. Це ідеальний вік, щоб привчати до ходіння у туалет.

Потрібно розуміти, що у такому віці когнітивні функції тварини ще не розвинені, тому процес навчання може бути довгим. Власнику улюбленця варто набратися терпіння та поблажливо ставитися до власного чотирилапого друга.

Перевчити дорослих собак до ходіння у лоток досить складно. Звички та рефлекси тварини вже сформувалися.

Як привчити цуценя ходити до лотка?

На ранніх етапах навчання використовуються спеціальні пелюшки, які допомагають привчити тварину ходити в місці для туалету. Вони чудово поглинають вологу та запахи, а також сприяють чистоті приміщення.

Купити лоток для собаки потрібно завчасно. Наразі виробники пропонують клієнтам кілька моделей, до основних варіантів варто віднести:

лоток зі стовпчиком чи стіною;

лоток зі штучним покриттям;

лоток з решіткою.

Метаболізм у цуценят до 1 року працює дуже швидко. За одну добу собака може справляти свої потреби понад 20 раз, тому до навчання потрібно відноситися з усією відповідальністю.



Як привчити собаку до туалету / Фото The Spruce / Phoebe Cheong

Щоб привчити цуценя до лотка, процес дресування варто розділити на багато різних етапів:

Для початку приберіть всі килими та доріжки, які є у домі. Якщо площа житла велика, то можна купити відразу декілька лотків. При проживанні у квартирі для початку придбайте пелюшки та розстеліть їх у різних кімнатах, де буває тварина.

Маленькі цуценята дуже енергійні, вони можуть гризти або переносити пелюшки з місця на місце. Закріпити їх можна за допомогою скотчу.

Дієвим способом навчити цуценятко ходити в лоток є обмеження його пересування. Закрийте собаку в одній кімнаті разом із лотком. Таким чином собака сама може здогадатися, для чого цей предмет тут знаходиться.

Найчастіше цуценята справляють потреби після їди. Саме тому, кожного разу, як тварина поїла, віднесіть її в лоток чи на пелюшку. Це допоможе у формуванні умовного рефлексу.

Лоток потрібно регулярно прибирати, але не вимивайте його кожного разу з засобами для чищення. Пам'ятайте, що собака має дуже чутливий нюх. Власний запах допоможе йому запам'ятати, де він справляв потреби минулого разу.

Після кожного вдалого походу в туалет не забувайте привітати чотирилапого друга добрим словом та смаколиком.

Не використовуйте негативне підкріплення. Це може викликати зовсім іншу реакцію у тварини.

Також можна використовувати спеціальні спреї та рідини, які допомагають привчити собаку до туалету.

До деструктивної поведінки, коли тварина справляє потреби у неправильних місцях, також може спричинити відсутність уваги від господаря та великий рівень стресу. Крім того, вашій собаці може просто не подобатися запах наповнювача.

До слова, ще однією. Такий підхід сприятиме тому, що у собаки з'являться потрібні асоціації, і він почне проситися на двір, коли йому потрібно.

Отже, можна зробити висновки, що привчання цуценяти до туалету починається з того моменту, як тільки тварина опинилась у вашому домі. Сам процес навчання досить довгий – він може тривати кілька тижнів чи навіть декілька місяців. Тому підготуйтеся до цього періоду завчасно та наберіться терпіння.