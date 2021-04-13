Як привчити цуценя до туалету на вулиці: дієві поради

Привчання цуценяти до туалету на вулиці – справа не з легких. Перш ніж улюбленець навчиться справно ходити "у справах" надворі, може бути намочений не один килим чи паркет.

Універсальна порада, яка знадобиться усім новоспеченим власникам цуценят – запасіться терпінням. Залежно від темпераменту і породи собаки, процес привчання до туалету на вулиці може зайняти від декількох тижнів до декількох місяців.

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Як привчити цуценя до туалету на вулиці: перші кроки

Для початку необхідно зробити усі рекомендовані щеплення і перетримати собаку на карантині. Після того, коли усі вакцинації будуть зроблені, можна виводити улюбленця на вулицю. Відтак можна привчати його проситися за потреби гуляти і відлучати від лотка, пелюшки чи газетки.

Правильна тактика поведінки господаря собаки допоможе наблизити момент повного привчання до вулиці.



У жодному разі не бийте цуценя, якщо з першого разу у нього не вийде / Фото Unsplash

Основні правила привчання цуценяти до вулиці:

Щойно цуценя прокинулося – одразу виносьте його на вулицю . Поїв – знову виносьте. Перший час можна брати з собою пелюшку, щоб він зміг швидше зорієнтуватися і не відволікатися на незвичні запахи.

. Поїв – знову виносьте. Перший час можна брати з собою пелюшку, щоб він зміг швидше зорієнтуватися і не відволікатися на незвичні запахи. Вигулювати маленького улюбленця рекомендується 5 – 6 разів на день, дотримуючись приблизно одного часу. Системність – Ваш напарник до успішного привчання цуценяти.

дотримуючись приблизно одного часу. Системність – Ваш напарник до успішного привчання цуценяти. Після кожного вдалого випорожнення на вулиці цуценя необхідно хвалити і заохочувати ласощами.

і заохочувати ласощами. Після того, як цуценя зробить "справу", можна пограти з нею або дозволити поспілкуватися з іншими собаками, даючи зрозуміти, що всі задоволення можливі тільки після туалету.

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Коли цуценяті виповниться 6 – 8 місяців, кількість прогулянок можна скоротити до 4 в день. У цьому віці собаки вже починають проситися на вулицю. Тоді важливо дотримуватися чіткого графіку прогулянок і собака звикне ходити в туалет на вулиці в певний час.

У процесі привчання до вуличного туалету, не прибирайте лотки і пелюшки, поки не переконаєтеся, що собака розуміє, де потрібно справляти нужду.



Вигулювати цуценя варто одразу після сну чи прийому їжі / Фото Unsplash

Якщо привчити цуценя все одно не виходить

Уявімо, що Ви вже пройшли стадію привчання, і цуценя здебільшого ходить у туалет на вулицю. Втім, інколи небажані калюжі з'являються на підлозі вдома. По-перше, розберіться, чому тварина так вчиняє. Потрібно виключити те, що вона має проблеми зі здоров'ям, адже причиною може стати банальний цистит.

Відтак необхідно проконсультуватися з ветеринаром, чи Ваш пес здоровий.

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Якщо проблем із видільною системою у собаки немає, можна спробувати ще декілька лайфхаків.

На прогулянці знайдіть цуценяті друга для забавок, який справно ходить у туалет. Хай песик буде товаришем і наставником Вашому цуценяті, дивлячись на якого малеча розумітиме, куди саме потрібно ходити "по малому". Завжди беріть на прогулянку воду і пригощайте цуценя. Випивши її після активних ігор, собака може справити нужду на вулиці. Збільшіть час вигулу тварини – довго терпіти цуценя не зможе і обов'язково сходить в туалет до повернення додому.



Спробуйте подружити улюбленця із дорослими і "досвідченими" товаришами / Фото Unsplash

Зрештою, ще раз нагадаємо: процес привчання до туалету на вулиці – клопіткий і потребує уваги та терпіння. Не кричіть і не сваріть цуценя, якщо у нього не вдаватиметься привчитися з першого, другого чи навіть п'ятого разу. Терпіння буде винагороджене любов'ю і відданістю Вашим собакою.