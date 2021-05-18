Як привчити собаку триматися подалі від меблів: поради експерта

Собаки дуже швидко можуть збагнути, що ваше ліжко чи диван – найзручніше місце для сну та перепочинку. Це створює певні незручності в домі, такі як шерсть і бруд на меблях.

Відучити собаку від цієї звички нелегко, але можливо, вважає ветеринарка із Сан-Франциско Вайлані Сун. Ось що вона рекомендує робити, аби навчити ваших вихованців триматися подалі від меблів.

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Встановіть це правило змалку

Один з найкращих способів – не пускати собаку на меблі відразу, коли ви приводите його додому. За словами Сун, набагато простіше запобігти такій поведінці, ніж пізніше намагатися її змінити, коли вже ваш вихованець знає, наскільки затишний диван.

Встановіть послідовні правила та дотримуйтесь їх,

– наголошує ветеринарка.

Зручні лежаки по всьому домі

Розмістіть у домі кілька зручних лежаків для собаки, де б він почувався так само зручно, як і на дивані. Оскільки вихованці скрізь люблять супроводжувати своїх господарів, то найкраще забезпечити відповідні зручні місця у кожній кімнаті. Таким чином, собаці не доведеться скористатися вашим диваном для сну у вітальні, коли його собаче ліжко у вашій спальні.

А якщо ваш улюбленець дуже любить м’які меблі, ви можете придбати йому власний мінідиван.



Мінідиван для собаки / Фото unsplash

Винагороджуйте собаку

Коли ваш собака йде на одне зі своїх собачих ліжок, похваліть його та пригостіть ласощами за те, що він туди пішов. Сун каже, ще так вихованці зрозуміють, що коли вони лежать на своєму місці, з ними можуть трапитися хороші речі і вони будуть схильними "тусуватися" там.

Заблокуйте доступ

Коли вас немає вдома, повністю перекрийте собаці доступ до меблів.

Ви можете заблокувати доступ до меблів за допомогою воріт для домашніх тварин,

– сказала доктор Сун.

Навчіть собаку спеціальної команди

Щоразу, коли ваш собака сідає на диван або ліжко, заманюйте його ласощами вниз, щоразу промовляючи певне слово, яке буде стосуватися саме цієї команди. Згодом ваш вихованець зістрибуватиме з меблів, навіть без винагороди. Однак, коли це буде траплятися, все одно пригостіть його чимось смачненьким, щоб мотивувати у майбутньому.

Однак якщо ви підозрюєте, що ваш собака залазить на диван, щоб отримати ласощі, змусьте його сісти чи лягти після того, як він зійде з меблів і до того, як отримає смачненьке. Таким чином, він знатиме, що частування йому вручать не просто так, а його потрібно заробити.

Накрийте свої меблі

Якщо ж вам не вдається привчити собаку не використовувати ваші меблі, докторка Сун рекомендує накрити їх. Скористайтеся покривалами чи чохлами для диванів, щоб забезпечити захист від собачої шерсті та відбитків брудних лап.



Захистіть меблі покривалом чи чохлом / Фото unsplash

Уникайте агресивних прийомів навчання

Незалежно від того, як ви вирішили утримувати свою собаку від меблів, Сун наполягає на позитивному навчанні, аби не налякати та не нашкодити тварині.

Ми не рекомендуємо використовувати агресивні методи, такі як обприскування водою з пляшки, використання статичного ударного килимка, обдування стисненим повітрям тощо,

– сказала ветеринарка.

Сун наголошує, що цього не трапиться за один раз, тому наберіться терпіння, і за допомогою любові та ласки крок за кроком навчайте собаку триматися подалі від меблів. Досить скоро ви отримаєте бажаний результат.



Не використовуйте агресивних методів навчання / Фото unsplash