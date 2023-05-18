Як правильно гукати котів

Команда дослідників під керівництвом Шарлотти де Музон встановили, що коти легко відрізняють серед людських голосів голос свого господаря. І тварина добре розуміє, коли людина просто щось говорить, а коли звертається саме до неї.

Після цього вчені вирішили з'ясувати, як можна підкликати незнайому тварину. Для цього вони провели ряд експериментів з 12-ма кішками, які живуть у котокафе. Виявилось, що пухнастики найчастіше реагували на поєднання одразу двох сигналів – голосового та візуального.

На першому етапі досліджень де Музон привчила піддослідних тварин до своєї присутності. А потім перевірила на них декілька сценаріїв. Після того, як кішка заходила у приміщення, науковиця робила одну із дій:

підкликала тварину, але не робила жодних жестів;

вказувала на кішку, але залишалась мовчазною;

одночасно підкликала піддослідну тварину та жестикулювала в її бік;

ігнорувала присутність кішок.

Найкраще спрацьовував саме третій сценарій, який поєднував голосові сигнали та жести. Так тварини швидше підходили до вченої.

Коли кішки краще реагують

Також цей експеримент дозволив встановити, що пухнастики краще реагували, коли отримували лише візуальний сигнал, ніж коли лише голосовий. Але, згідно з припущенням дослідників, такий підхід буде ефективний тільки під час спілкування з незнайомими тваринами. Водночас тварина, яка давно знайома з людиною, навпаки – краще відреагує на голос.

Як правильно гукати котів / Фото UnSplash

Ще один висновок, який вдалося зробити вченим, – це те, що кішки частіше махали хвостом, коли отримували лише голосовий стимул і коли на них не реагували взагалі. У котячій мові тіла цей жест говорить про занепокоєння тварини, її стрес та дискомфорт. Отже, дослідники припустили, що повна відсутність реакції на них є для кішок неприємною.