Фахівці кажуть, що коли наближається невелике потепління, коти люблять потягуватися, утворюючи своїм тілом дугу. Якщо наближається різке потепління, сонна кішка грайливо лягає півколом.

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До сонячної та спекотної погоди вихованець любить витягуватися по струнці. Животиком догори тварина може лягти навіть посеред кімнати.

Крім того, вона може шукати для сну або посиденьок більш прохолодні місця, як-от підвіконня чи холодна кахельна підлога.

Похолодання також в компетенції кішки

Коли наближаються холоди, то кішка підшукує максимально тепле місце в оселі. Це можуть бути батареї, камін, джерела тепла на кухні або коліна господаря.

Тварина любить згортатися клубком і при цьому вкривати ніс лапою, а мордочку – хвостом.

Як кішка може передбачити погоду / Фото UnSplash

Пухнасті можуть передбачати і дощ

Кішка напередодні дощу може частіше ніж зазвичай підходити до миски з водою або більше пити.

Перед дощем тварина активно вилизує хвіст, миє і тре вуха. Якщо в суху погоду годованець почав чхати, то це гарантія того, що дощу не уникнути.

Народні погодні прикмети про котів: