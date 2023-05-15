У тварини з'явилося ожиріння, бо колишні господарі перегодували його нездоровою їжею та ласощами. Про це повідомляє місцева служба з контролю за тваринами.

Читайте також Морський лев у ВМС США опанував гру у відеоігри: як тварині це вдалося

Як Патчі розтовстів та "сів" на дієту

Патчі, 6-річного короткошерстого кота, здав власник до притулку Richmond Animal Care and Control. Персонал був приголомшений його величезними розмірами.

Ми думали, що раніше бачили великих котів, але він точно був найбільшим, якого ми коли-небудь бачили,

— сказав Робін Янг, координатор роботи з притулком.

Він пояснив, що стандартна вага домашнього короткошерстого кота становить приблизно 15 фунтів, а Патчі важив 40.

Патчі сів на дієту / Фото Richmond Animal Care and Control

Співробітники притулку поділилися історією Патчі в соціальних мережах 19 квітня разом із фотографією, на якій зображено його живіт, схожий на повітряну кульку, сподіваючись, що його швидко усиновлять.

В товстунчика одразу з'явилася юрба фанатів, і нова господиня Кей Форд дала йому дім вже за день. Щоб забрати клітку з котом, знадобилося допомога двох людей.

Кіт важить як 5-річна дитина / Фото Kay Ford

Ветеринар у притулку провів аналізи, щоб перевірити наявність будь-яких основних проблем, таких як проблеми зі щитоподібною залозою або діабет, які могли б пояснити ненормальну вагу кота. Все нормалізувалося, тому зараз йому потрібно дотримуватися плану схуднення та вправ.

Тепер Патчі знайшов будинок, де про нього як слід піклуватимуться. Повідомляється, що тварина під опікою нових господарів скинула майже кілограм.

Патчі зі своєю новою господинею / Фото Kay Ford

До слова: найтовстішим котом в історії Книга рекордів Гіннесса називає кішку на прізвисько Хіммі з Австралії. Її вага становила 21,3 кілограма. Тварина померла у 1986 році у віці десяти років.