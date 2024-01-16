Більшість господарів й гадки не мають: як правильно годувати кота вологим кормом

Готувати їжу для кота самостійно або купувати збалансовані корми – кожен власник вирішує сам. Втім, не всі знають, що просто насипати їжу у миску недостатньо.

Це стосується як покупних кормів, так і їжі, приготованої самостійно. Перед подачею раціону необхідно зробити лише одну дію, яка задовольнить вашого котика.

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Чи можна годувати котів лише вологим кормом?

Кожен власник самостійно вибирає тип годування для свого улюбленця. У сухих кормів і консервів є свої переваги та недоліки. Кішку можна годувати як першим, так і другим способом окремо, так і у вигляді змішаного типу, але не в одне годування.

Вологі корми для котів кращі тим, що містять більшу кількість вологи. Це критично важливо для тварин, схильних до сечокам'яних хвороб. Кішкам дуже подобається смак консервів та їхня м'яка текстура.

М'який вологий раціон – відмінний варіант харчування для кошенят та літніх котів. У кошенят він використовується як перехідний варіант між грудним вигодовуванням і сухим кормом. У літніх – дає змогу їсти із задоволенням, навіть, якщо стан зубів поганий або їх частково втрачено.

Як правильно годувати котів вологим кормом?

За рекомендаціями ветлікарів, коти та кішки надають перевагу корму кімнатної температури, тому вологий потрібно розігрівати, але на водяній бані, а не в мікрохвильовій печі.

Це з початковим природним аспектом: кішка є хижаком і її видобуток має температуру тіла 37 – 39 градусів.

Якщо ж ви готуєте їжу самостійно, то також давайте її тварині теплою, без кісток та з мінімальним вмістом солі.

Як годувати кота вологим кормом / Фото Unsplash

Пам'ятайте, що порції повинні бути маленькими й вихованцю необхідний доступ до свіжої води.

Після їжі миску обов'язково треба вимити, щоб не залишилося навіть сліду вологого корму, який швидко псується та стає джерелом розмноження хвороботворних бактерій.

Крім того, не варто давати одночасно сухий та вологий корм, краще чергувати їх. Це не тільки безпечно, але й урізноманітнить меню вашого улюбленця.

Як навчити свого кота відгукуватися на ім'я?

У кожного опікуна кота хоча б раз у житті виникало питання – а чи знає пухнастик своє ім'я. Якщо ж так, тоді чому частенько ігнорує звернення?

Науковці схиляються до думки, що коти можуть розпізнати своє ім'я, але не завжди обирають відгукнутися. Чому так відбувається – читайте за посиланням!