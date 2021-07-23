Як правильно гладити кота і яких місць краще уникати: інструкція для власників

Кішки полюбляють, щоб їх гладили, але деякі місця краще оминати, щоб улюбленець вас не вкусив чи не подряпав. Розповідаємо про 7 улюблених місць кішки, які можна гладити.

Якщо у вас є кішка, напевно, ви обожнюєте її гладити. Але руки господарів часто страждають від несподіваних "кусь" та подряпин. Як гладити кішку правильно?

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Як правильно погладити кішку



Стежте за тим, чи тварина не проти, щоб її погладили / Фото Unsplash

Якщо це не ваша тварина, спершу запитайте власника, чи можна її погладити. Часто кішки можуть злякатися незнайомців і атакувати несподівано. Дозвольте тварині підійти до вас першою, дайте себе обнюхати. Повільно простягніть руку до мордочки кішки. Якщо тварина не тікає та не проявляє страху чи агресії, можна повільно погладити її морду й голову. Часто коти починають тертися об руку й показувати, де їх можна погладити іще. Щойно кішка починає демонструвати незадоволення, перестаньте її гладити.

Місця, у яких можна гладити кішку

підборіддя,

морда,

шия,

голова,

боки,

плечі,

вздовж спини по хвосту.

Якщо кішці подобається, що ви її гладите, вона може муркати й тертися об вас.



Якщо кіт мурчить, можна продовжувати його гладити / Фото Unsplash

Місця, де краще не гладити кішку

живіт,

ноги й подушечки лап,

стегна,

хвіст.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Також краще не брати кішок на руки та не обіймати їх, особливо, якщо це чужа тварина і ви не знаєте особливостей її поведінки.



Завжди питайте у власника дозволу перед тим, як гладити чи годувати чужу кішку / Фото Unsplash

Як зрозуміти, що кішка не хоче, щоб її гладили

Не потрібно намагатися гладити кішку, яка реагує наступним чином:

Вигинає спину й тікає від руки. Притискає вуха до голови. Звужує очі. Її хвіст високо піднятий, а шерсть розпушена. Кішка шипить, кричить або навіть гарчить. Тварина тікає або ховається.

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Якщо ви помітили хоч один із цих сигналів, дайте кішці час. Можливо, вона заспокоїться й ви зможете її погладити.